Тихановская: у нас ненасильственный протест с цветочками и шариками

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская подчеркивает ненасильственный характер протеста в стране. С августа силовики задержали 30 тысяч человек, восемь человек погибли.

Об этом она сказала в интервью "Радіо Свобода".

"Очевидно всем, и белорусам, и всеми миру, что у нас ненасильственное протестное движение. Мы ходим с цветочками, с шариками", - сказала она.

Комментируя приказ Александра Лукашенко силовикам "не брать пленных", Тихановская заявила, что это "промывание мозгов силовикам".

"Это они сами себя убеждают и ОМОН пытаются убедить, что мы с каким-то насилием идем, но это же очевидно, что нет", - сказала Тихановская.

В то же время, по ее данным, с начала протеста в Беларуси после президентских выборов 9 августа текущего года более 30 тысяч человек были задержаны силовиками или пострадали каким-либо другим образом. При этом 132 человека признаны политзаключенными, а восемь человек погибли.

Напомним, массовые акции протеста в Беларуси начались после того, как Александр Лукашенко объявил себя избранным президентом после голосования 9 августа.

В конце октября Александр Лукашенко выступил с новыми угрозами в отношении протестующих. Он заявил, что не планирует "брать пленных".