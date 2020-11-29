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Тіхановська хоче провести зустріч з Путіним

Неділя 29 листопада 2020 08:58
Тіхановська хоче провести зустріч з Путіним
Фото: Світлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому поки від Кремля не надходило сигналів про можливу такої зустрічі.

Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що хотіла б почути позицію Росії по білоруському питанню, бо Білорусь хоче бути в контакті з усіма країнами.

"Природно ми сусіди і будемо продовжувати наші відносини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися і білоруси дуже цього чекають. Не підтримки режиму (Олександра Лукашенка - ред.), а висловлювань про білорусів, про бажання будувати наше майбутнє всім разом, а не зусиллями однієї людини", - повідомила Тіхановська.

Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська заявила про втрату Олександром Лукашенком підтримки білоруського народу. У зв'язку з цим всі угоди Лукашенко з Кремлем будуть анульовані.

Також повідомлялося, що Тіхановська заявила про запрошення в США від новообраного президента Джо Байдена.

Крім цього білоруська опозиціонерка в найближчому майбутньому може відвідати Україну з дружнім візитом.

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Новини України Політика Володимир ПутінСвітлана Тіхановська

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