Тіхановська хоче провести зустріч з Путіним

Фото: Світлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська хотіла б провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому поки від Кремля не надходило сигналів про можливу такої зустрічі.

Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що хотіла б почути позицію Росії по білоруському питанню, бо Білорусь хоче бути в контакті з усіма країнами.

"Природно ми сусіди і будемо продовжувати наші відносини в майбутньому. Хотілося б поспілкуватися і білоруси дуже цього чекають. Не підтримки режиму (Олександра Лукашенка - ред.), а висловлювань про білорусів, про бажання будувати наше майбутнє всім разом, а не зусиллями однієї людини", - повідомила Тіхановська.

Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська заявила про втрату Олександром Лукашенком підтримки білоруського народу. У зв'язку з цим всі угоди Лукашенко з Кремлем будуть анульовані.

Також повідомлялося, що Тіхановська заявила про запрошення в США від новообраного президента Джо Байдена.

Крім цього білоруська опозиціонерка в найближчому майбутньому може відвідати Україну з дружнім візитом.