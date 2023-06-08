"Тиха" війна. Бійці ССО показали кадри одного з боїв за перевагу на Дніпрі під Херсоном

Бійці ССО декілька місяців поспіль вели "тиху" війну у так званій "сірій зоні" в Херсонській області. Ці бої дуже важливі, бо саме тут точилася боротьба за перевагу на Дніпрі.

А саме відео було зняте ще взимку, але з міркувань безпеки операції публікація його стала можливою лише зараз.

"Противник намагався проводити розвідку, мінувати територію, облаштовував позиції, спостережні пости. Своєю чергою наші воїни не давали ворогу закріпитися і почувати себе вільно", - йдеться в повідомленні.

Бої у Херсонській області

На даний момент частина Херсонської області, розташованої на лівому березі Дніпра, продовжує залишатися окупованою російськими військами. Після звільнення Херсона 11 листопада 2022 року фронт зрушив, але окупанти продовжували бити містом, дістаючи до житлових кварталів навіть з артилерії.

Після того, як загарбники здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня, ворогові довелося відсунутися ще далі.