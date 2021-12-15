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Тигровый движ в Цитрусе: ежедневные плюшки для всех и море гаджетов в подарок

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 11:14

Ежегодно всех триггерит вопрос о том, как встречать Новый год. И как правило, все решается в последние дни. С подарками же намного проще, ведь декабрь – это время самых сумасшедших скидок и акционных предложений!

Тигровый движ в Цитрусе: ежедневные плюшки для всех и море гаджетов в подарок

В Цитрусе пошли дальше и, кроме привычных супер-выгодных скидок на все товары, уже подготовили несколько крутых предложений, которыми обязательно нужно воспользоваться!

И если выгоду при шопинге в Цитрусе можно будет получить с 16 декабря, то движевать можно уже сейчас!

Рассказываем, как движевать в Цитрусе каждый день, чтобы получить один из пяти новеньких iPhone 13, один из пяти Macbook на чипе М1 или одну из трех новогодних корзин с необходимыми гаджетами на 50 тысяч гривен.

Тигриные плюшки каждый день и еженедельные мега-подарки

До Нового года осталось всего две недели. И чтобы они были максимально яркими, предлагаем считать дни вместе с Цитрусом!

  • Ежедневно отмечайтесь в календаре Цитруса и получайте за это бонусы
  • Используйте хоть один из полученных бонусов в течение двух следующих дней и гаджет недели может стать вашим
  • Установите приложение Цитруса, чтобы контролировать свои бонусы

Отмечайтесь с 13 по 19 декабря, и после использования хоть одной из полученных плюшек один из пяти новеньких iPhone 13 может стать вашим.

А по результатам второй недели движа, с 20 по 26 декабря, пять счастливчиков станут обладателями Macbook на чипе М1!

Новогодняя тигровая корзина: выбирайте сами, какие подарки могут стать вашими

Это просто невероятно! Ведь только в Цитрусе можно получить корзину со своими самыми желанными гаджетами к Новому году на сумму 50 тысяч гривен, не потратив при этом ни копейки!

Сделайте всего несколько простых действий и ваша виртуальная корзина с гаджетами может стать абсолютно реальной уже 31 декабря:

  • Собирайте на сайте Цитруса свою виртуальную корзину с желанными гаджетами на сумму 50 тысяч гривен
  • Поделитесь своей корзиной на Facebook
  • Добавьте хештег #ТИГРЯЧИЙКОШИК

И уже 31 декабря будут определены три счастливчика, которые станут обладателями всех гаджетов, добавленных в тигровую корзину!

Больше о Новогодних предложениях смотрите на официальном сайте Цитруса.

К-мон на движ! Відрізнятись дозволено

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