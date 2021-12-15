Тигрячий двіж у Цитрусі: щоденні плюшки для всіх і море ґаджетів у подарунок

Щороку всіх тригерить питання про те, як зустрічати Новий рік. І, як правило, все вирішується в останні дні. З подарунками ж набагато простіше, адже грудень – це час найбожевільніших знижок та акційних пропозицій!

У Цитрусі пішли далі і, крім звичних супер-вигідних знижок на всі товари, вже підготували кілька крутих пропозицій, якими обов'язково треба скористатися!

І якщо вигоду з шопінгу в Цитрусі можна буде отримати від 16 грудня, то двіжувати можна вже зараз!

Розповідаємо, як двіжувати в Цитрусі щодня, щоб отримати один з п'яти новеньких iPhone 13, один з п’яти Macbook на чіпі М1 або один з трьох новорічних кошиків із необхідними ґаджетами на 50 тисяч гривень.

Тигрячі плюшки щодня та щотижневі мега-подарунки

До Нового року залишилося лише два тижні. І щоб вони були максимально яскравими, пропонуємо рахувати дні разом з Цитрусом!

Щодня відзначайтесь у календарі Цитрусу і отримуйте за це бонуси

Використовуйте хоч один із отриманих бонусів протягом двох наступних днів і ґаджет тижня може стати вашим

Встановіть додаток Цитрусу, щоб контролювати свої бонуси

Відзначайтеся з 13 по 19 грудня, і після використання хоч однієї з отриманих плюшок один із п'яти новеньких iPhone 13 може стати вашим.

А за результатами другого тижня двіжа, з 20 по 26 грудня, п'ять щасливчиків стануть володарями Macbook на чіпі М1!

Новорічний тигрячий кошик: вибирайте самі, які подарунки можуть стати вашими

Це просто неймовірно! Адже тільки в Цитрусі можна отримати кошик зі своїми найбажанішими ґаджетами до Нового року на суму 50 тисяч гривень, не витративши при цьому жодної копійки!

Зробіть всього кілька простих дій і ваш віртуальний кошик з ґаджетами може стати абсолютно реальним вже 31 грудня:

Збирайте на сайті Цитруса свій віртуальний кошик із бажаними ґаджетами на суму 50 тисяч гривень

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І вже 31 грудня буде визначено трьох щасливчиків, які стануть володарями всіх ґаджетів, доданих у тигрячий кошик!

Більше про Новорічні пропозиції дивіться на офіційному сайті Цитрусу.

К-мон на движ! Відрізнятись дозволено!