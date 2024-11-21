"Ти був чудовим". Анчелотті високо оцінив Луніна та обрав голкіпера на Лігу чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті визначився з воротарем, який зіграє в найближчому матчі "вершкових" на євроарені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defensa Central .

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Реал" 27 листопада на виїзді зустрінеться з англійським "Ліверпулем". Якщо не станеться чергового форс-мажору, в цій грі місце у воротах займе бельгієць Тібо Куртуа.

Анчелотті напередодні повідомив Андрію Луніну про своє рішення, сказавши при цьому: "Мені боляче, тому що ти був чудовим". Як зазначив іспанський ЗМІ, це не зовсім сподобалось українцю. Але він розуміє, що першим номером у "Реалі" зараз є Куртуа. Власне, на цих умовах Лунін уклав новий контракт з клубом.

Поєдинок з "Ліверпулем" стане першим, у якому бельгієць зіграє після травми. У найближчому поєдинку Ла Ліги проти "Леганеса" (24 листопада) місце у воротах ще займе Лунін.

Андрій Лунін у сезоні 2024/25

Українець розпочав сезон у ролі дублера Куртуа. Проте отримав шанси вийти на поле через травми конкурента.

Він вже провів у воротах "вершкових" п'ять поєдинків: три в Ла Лізі та два – у ЛЧ. У цих зустрічах українець пропустив вісім голів. У двох матчах він залишив ворота в недоторканності. Крім того, на рахунку Луніна гольовий пас, який він віддав у грі чемпіонату з "Осасуною".