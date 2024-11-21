Голкіпер збірної України може приєднатися до Циганкова в "Жироні"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Футбол 24" .

19-річний Крапивцов вже майже півроку подорожує Європою з наміром працевлаштуватися в якомусь клубі. Він потенційно міг стати одноклубником Зінченка та Мудрика. Тепер намагається пристати до команди Циганкова.

Зараз футболіст перебуває в іспанській "Жироні" на перегляді. Якщо він доведе свою спроможність, зможе поповнити склад каталонського клубу ще до відкриття зимового трансферного вікна. Оскільки, після відходу з СК "Дніпро-1" отримав статус вільного агента.

Ще влітку воротар мав шанс підписати контракт з "Челсі". Він успішно пройшов медогляд, працював з молодіжною командою, а також брав участь у тренуваннях з основним складом. Його фото у формі "синіх" навіть з'являлось у соцмережах клубу. Однак через ліміт на гравців з неєвропейськими паспортами лондонці не змогли заявити Крапивцова.

Після цього голкіпер вирушив до лондонського "Арсенала". Але оформити співпрацю з "канонірами" теж не вдалось. Інтерес до українця також приписували німецькому "Вердеру", англійським "Саутгемптону", "Сандерленду" та "Халл Сіті".

Хто такий Владислав Крапивцов

Уродженець Харкова не встиг дебютувати на дорослому рівні в УПЛ. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

На радари закордонних клубів Крапивцов потрапив після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Страж воріт "синьо-жовтих" був визнаний найкращим голкіпером турніру.