"Ты был великолепен". Анчелотти высоко оценил Лунина и выбрал голкипера на Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти определился с вратарем, который сыграет в ближайшем матче "сливочных" на евроарене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central .

В 5-м туре Лиги чемпионов "Реал" 27 ноября на выезде встретится с английским "Ливерпулем". Если не произойдет очередного форс-мажора, в этой игре место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа.

Анчелотти накануне сообщил Андрею Лунину о своем решении, сказав при этом: "Мне больно, потому что ты был великолепен". Как отметило испанское СМИ, это не совсем понравилось украинцу. Но он понимает, что первым номером в "Реале" сейчас является Куртуа. Собственно, на этих условиях Лунин заключил новый контракт с клубом.

Поединок с "Ливерпулем" станет первым, в котором бельгиец сыграет после травмы. В ближайшем поединке Ла Лиги против "Леганеса" (24 ноября) место в воротах еще займет Лунин.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25

Украинец начал сезон в роли дублера Куртуа. Однако получил шансы выйти на поле из-за травм конкурента.

Он уже провел в воротах "сливочных" пять поединков: три в Ла Лиге и два – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил восемь голов. В двух матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Кроме того, на счету Лунина голевой пас, который он отдал в игре чемпионата с "Осасуной".