Threads запускає особисті повідомлення у веб-версії: що змінилося для користувачів

Функціонал веб-версії

За словами Гейза, оновлення прирівнює десктопний досвід Threads до конкурентних платформ - X (колишній Twitter) та Bluesky.

Відтепер у браузері доступні:

Вкладка "Повідомлення": повноцінна папка "Вхідні" з усіма діалогами;

Розділ "Запити": для перегляду вхідних звернень від користувачів, на яких ви не підписані;

Пошук та створення: можливість швидко шукати старі переписки або ж розпочинати нові чати через веб-інтерфейс.

Гейз зазначив, що найбільш активні користувачі проводять багато часу саме за робочими столами, тому наявність месенджера у браузері є "критично важливою для втримання аудиторії".

Пост Конора Гейза у Threads (скриншот: Threads)

Статистика та Live Chats

Згідно з аналітикою Meta, з початку 2026 року кількість надісланих повідомлень у Threads зростає на 30% щотижня. Наразі користувачі відправляють у середньому близько 350 мільйонів DMs кожні сім днів.

Крім веб-версії, Threads впроваджує унікальну функцію Live Chats для обговорення подій у реальному часі. Першими тестування розпочали спортивні спільноти під час плей-оф NBA.

Основні параметри "живих чатів":

Ліміт учасників: до 150 активних користувачів, які можуть писати тексти, надсилати медіафайли та лінки;

Режим глядача: після досягнення ліміту інші користувачі можуть спостерігати за бесідою, ставити реакції та брати участь в опитуваннях;

Інтерактивність: підтримка емодзі-реакцій на повідомлення всередині чату.

Зважаючи на нововведення та технічні рішення, чимало аналітиків погоджуються, що Threads трансформується з платформи для публічних постів у повноцінне середовище для приватного та групового спілкування.

"Веб-версія відіграє важливу роль у взаємодії наших найактивніших користувачів із Threads, і надалі ми будемо вкладати в неї ще більше ресурсів", - підсумував Гейз.