The Washington Post: Трамп хоче відвідати збори генералів США

Президент США Дональд Трамп хоче взяти участь у засіданні вищих генералів, яке було організовано за розпорядженням глави Пентагону Піта Хегсета.

Джерело уточнює, що Пентагон офіційно підтвердив присутність президента. У зв'язку з цим Секретна служба США отримала додаткові повноваження для забезпечення безпеки на заході.

Наказ глави Пентагону

Минулого тижня глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився зібрати сотні вищих військових чиновників - генералів і адміралів із рангом від однієї зірки і вище, а також їхніх старших командирів.

Причину раптового рішення в наказі не було вказано, проте багато інсайдерів стверджували, що генерали схвильовані подібним закликом, адже нічого подібного раніше не проводилося.

Сам Трамп відреагував на цей захід такою заявою.

"Це справді дуже приємна зустріч, на якій ми говоримо про те, як добре ми справляємося у військовому плані, говоримо про те, що в нас чудова форма, говоримо про багато хороших, позитивних промов. Це просто гарне послання", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News.