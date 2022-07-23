ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

The New York Times открывает бюро в Киеве

Новина українською →
Киев, Суббота 23 июля 2022 12:07
The New York Times открывает бюро в Киеве Фото: The New York Times открывает бюро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Американская ежедневная газета The New York Times открывает бюро в Украине. Издание будет освещать события войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter помощника главного редактора международного отдела издания Майкла Слэкмана.

"Мы создали бюро в Киеве, чтобы освещать войну, которая перевернула жизни миллионов украинцев и заставила их находиться далеко за пределами своей страны", - написал Склемкан.

По его словам, главой украинского бюро станет журналист Эндрю Крамер.

Напомним, до этого в мае еще одно авторитетное издание открыло свой офис в Киеве, речь идет об американской ежедневной газете The Washington Post.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NYT
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет