The New York Times открывает бюро в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter помощника главного редактора международного отдела издания Майкла Слэкмана.

"Мы создали бюро в Киеве, чтобы освещать войну, которая перевернула жизни миллионов украинцев и заставила их находиться далеко за пределами своей страны", - написал Склемкан.

По его словам, главой украинского бюро станет журналист Эндрю Крамер.

Напомним, до этого в мае еще одно авторитетное издание открыло свой офис в Киеве, речь идет об американской ежедневной газете The Washington Post.

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