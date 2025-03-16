The Independent дізналося "червоні лінії" України для будь-якої мирної угоди з Путіним

Високопоставлені українські джерела, обізнані з поточними переговорами, попередили, що мало хто вірить у те, що РФ приміряє розумну угоду, додаючи, що "ми очікуємо ще одного трюку".

Незважаючи на те, що в п'ятницю президент США Дональд Трамп охарактеризував переговори з РФ як "хороші та продуктивні", російського диктатора Володимира Путіна звинуватили в тому, що він використовує тактику затягування. Ідеться про те, що на пресконференції він порушував "нюанси" та додаткові питання, а також натякав, що Україні не буде дозволено переозброюватися, мобілізуватися чи отримувати західну військову допомогу під час перемир'я.

Однак, як передбачається, Україна має чітку позицію щодо кількох ключових сфер переговорів, якщо війна має припинитися. Зокрема:

жодних додаткових територіальних поступок не буде, незважаючи на бажання Путіна взяти під контроль чотири українські області;

повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією;

повернення тисяч цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ і які не вважаються військовополоненими;

необхідність гарантій безпеки в разі порушення Путіним угоди про припинення вогню.

Говорячи про території, українські офіційні особи повідомили The Independent, що вони змирилися з тим, що нинішня лінія фронту заморожена. І зокрема з тим, що окуповані території будуть під контролем РФ, поки діє режим припинення вогню. Однак поступка будь-якою додатковою територією стане "червоною рискою".

"Нерозумно вимагати повної передачі, наприклад, (Запорізької або Херсонської областей - ред.) - це звучить для нас як повна нісенітниця... Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом", - сказали джерела.

Вони додали, що долю територій, які РФ утримує з моменту вторгнення в лютому 2022 року, ще не вирішено.

Говорячи про перемир'я, українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ - не більше ніж "гра з їхнього боку".

"Ми дійсно готові укласти мир, але нам потрібен тривалий мир, а не короткочасне припинення вогню. Ми не хочемо, щоб наші діти билися в цій битві... Путін грає в ігри. Ми зробили сильний хід - тепер його черга. Ми довели, що ми розумні, ми хочемо миру. Якщо Росія не погодиться, весь світ побачить, що вони брехуни", - заявило високопоставлене джерело.