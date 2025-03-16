The Independent узнало "красные линии" Украины для любого мирного соглашения с Путиным

Высокопоставленные украинские источники, осведомленные о текущих переговорах, предупредили, что мало кто верит в то, что РФ пример разумную сделку, добавляя, что "мы ожидаем еще одного трюка".

Несмотря на то, что в пятницу президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с РФ как "хорошие и продуктивные", российского диктатора Владимира Путина обвинили в том, что он использует тактику затягивания. Речь о том, что на пресс-конференции он поднимал "нюансы" и дополнительные вопросы, а также намекал, что Украине не будет разрешено перевооружаться, мобилизоваться или получать западную военную помощь во время перемирия.

Однако, как предполагается, Украина имеет четкую позицию по нескольким ключевым областям переговоров, если война должна прекратиться. В частности:

никаких дополнительных территориальных уступок не будет, несмотря на желание Путина взять под контроль четыре украинские области;

возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;

возвращение тысяч гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ и которые не считаются военнопленными;

необходимость гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня.

Говоря о территориях, украинские официальные лица сообщили The Independent, что они смирились с тем, что нынешняя линия фронта заморожена. И в том числе с тем, что оккупированные территории будут под контролем РФ, пока действует режим прекращения огня. Однако уступка любой дополнительной территории станет "красной чертой".

"Неразумно требовать полной передачи, например, (Запорожской или Херсонской областей - ред.) - это звучит для нас как полная чушь... Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем", - сказали источники.

Они добавили, что судьба территорий, которые РФ удерживает с момента вторжения в феврале 2022 года, еще не решена.

Говоря о перемирии, украинские чиновники обеспокоены тем, что затягивание переговоров со стороны РФ - не более чем "игра с их стороны".

"Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети сражались в этой битве... Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход - теперь его очередь. Мы доказали, что мы разумны, мы хотим мира. Если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", - заявил высокопоставленный источник.