The Economist зробила власний підрахунок втрат РФ: більше, ніж всі її втрати після Другої світової

Видання опублікувало чотири графіки.

Перший описує оцінки з офіційних і неофіційних джерел за певний час. Останні дані, опубліковані 5 липня "Медіазоною" і "Медузою", двома незалежними російськими ЗМІ, свідчать про те, що кількість загиблих у Росії перевищила 100 000, при цьому станом на 21 червня їх буде 106 000-140 000. Значна частина їхнього аналізу базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах. Однак з 6 лютого отримані ними дані ґрунтуються на тенденціях, оскільки їхній доступ до офіційних записів було порушено, пише Economist.

Загалом ці дані узгоджуються з іншими джерелами: офіційні особи у Франції нещодавно назвали загальну кількість у 150 000 до травня, а BBC Russia підраховує, що до початку червня загинуло щонайменше 113 000 росіян.

Оцінки "Медіазони" та "Медузи" також можна показати по тижнях (див. графік 2). Їхні дані свідчать про помітне зростання втрат росіян під час контрнаступу України влітку 2023 року та після боїв за Авдіївку та Часів Яр .

Ці дані не включають українців, завербованих Росією на окупованих територіях. Також не враховуються російські військові, які отримали важкі поранення і не можуть повернутися до бою.

Приблизні підрахунки The Economist, засновані на витоку документів з міністерства оборони США, свідчать про те, що, ймовірно, на кожного загиблого в бою припадає приблизно три-чотири поранених російських солдата. Видання дійшло висновку, що від 462 000 до 728 000 російських солдатів були «виведені з ладу» до середини червня — це більше, ніж передбачувана кількість російських сил вторгнення в лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи вважають, що близько 500 000 росіян були важко поранені або вбиті до початку травня, йдеться у матеріалі.

Третя діаграма показує вплив цих втрат на демографію Росії. Найбільших втрат зазнали люди у віці від 35 до 39 років, 27 000 з яких, за оцінками, були вбиті в період з лютого 2022 року по червень 2024 року. За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни.

Остання діаграма ставить цифри в історичний контекст. Втрати Росії в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом. Незважаючи на це, західні офіційні особи та аналітики припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.