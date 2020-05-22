В ТГК назвали необходимые сроки вывода российских войск с Донбасса для проведения выборов

Местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

Об этом заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня по нашей инициативе состоялось внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. Рабочее заседание, которое плановое, состоится в следующую среду", - заявил Резников.

Он также ответил, почему только в конце июля станет понятно, могут ли быть проведены выборы на Донбассе.

"Математика очень проста. Мы сегодня говорим о том, что согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября должны состояться очередные местные выборы. Соответственно, плановая избирательная кампания начинается зазддалегідь, то есть в августе. Если мы сегодня даем сигнал нашим мировому обществу, нашим партнерам - немцам и французам в первую очередь, и не только им, в том числе и России, что мы действительно настроены на восстановлению мира на украинской земле, на восстановлении территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в том числе в ОРДЛО, при условии выполнения минских условий, в первую очередь безопасности", - заявил Резников

По его словам, для того чтобы выполнить формулу Штайнмайера, в Украину должна приехать миссия Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг выборов.

"Я общался с представителями этой организации.Они говорят, что для того, чтобы направить мониторинговую миссию, они направляют оценочную миссию. В том числе, Офицеры безопасности этой миссии делают вывод, является безопасным направить туда вообще своих наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ. Если там и сейчас находятся иностранные войска, бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, офицер безопасности этой организации скажет, что не гарантирую безопасность для наблюдателей. Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы, в соответствии с копенгагенским стандартам и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. Соответственно, где-то в августе должны уже быть выведены оттуда войска и проведено розброенням. Вот откуда эта дата. Два месяца осталось", - отметил министр.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине есть все необходимые законы для проведения местных выборов на Донбассе согласно минским договоренностям.