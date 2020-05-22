В ТГК назвали необхідні строки виведення російських військ з Донбасу для проведення виборів

Місцеві вибори на Донбасі за українським законодавством зможуть відбутись лише за дотримання вимог безпеки на території окремих районів Луганської та Донецької областей. Для цього вже в серпні з Донбасу мають бути виведені війська РФ.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні за нашою ініціативою відбулось позачергове засідання трьохсторонньої контактної групи. Робоче засідання, яке планове, відбудеться в наступну середу", - заявив Резніков.

Він також відповів, чому лише наприкінці липня стане зрозуміло, чи можуть бути проведені вибори на Донбасі.

"Математика дуже проста. Ми сьогодні говоримо про те, що згідно з Конституцією України в третю неділю жовтня мають відбутись чергові місцеві вибори. Відповідно, планова виборча кампанія починається зазддалегідь, тобто в серпні. Якщо ми сьогодні даємо сигнал нашим світовому товариству, нашим партнерам- німцям та французам в першу чергу, і не тільки їм, в тому числі і Росії, що ми дійсно налаштовані на відновленя миру на українській землі, на відновленні територіальної цілісності, ми говоримо, що готові проводити вибори, в тому числі в ОРДЛО, за умови виконання мінських умов, в першу чергу безпекових", - заявив Резніков.

За його словами, для того щоб виконати формулу Штайнмаєра, в Україну має приїхати місія Бюро демократичних інститутів з прав людини ОБСЄ, яка має мандат на моніторинг виборів.

"Я спілкувався з представниками цієї організації.Вони кажуть, що для того, щоб направити моніторингову місії, вони направляють оціночну місію. В тому числі, Офіцери безпеки цієї місії роблять висновок, чи є безпечним направити туда взагалі своїх спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ. Якщо там і зараз знаходяться війська іноземні, бандформування, якщо там немає контролю з боку українського уряду, то, відповідно, офіцер безпеки цієї організації скаже, що не гарантую безпеку для спостерігачів. Це означатиме, що для того, щоб там можна було провести законні вибори, згідно з копенгагенским стандартом та українським законодавством, там має бути безпечна територія. Відповідно, десь в серпні мають вже бути виведені звідти війська та проведено розброєння. Ось звідки ця дата. Два місяці залишилось", - зазначив міністр.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине есть все необходимые законы для проведения местных выборов на Донбассе согласно минским договоренностям.