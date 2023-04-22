Тейшейра почав зливати дані Пентагону за два дні після вторгнення РФ в Україну, - NYT

За даними видання, користувач, чий профіль збігається з профілем Тейшейри, почав публікувати дані про військові дії Росії в раніше невідомій чат-групі Discord, популярній серед геймерів соціальної мережі. Чат-група налічувала близько 600 учасників.

Справа проти 21-річного Тейшейри, заарештованого 13 квітня, пов'язана з витоком секретних документів в іншу групу Discord, яка налічує близько 50 учасників під назвою Thug Shaker Central. Там він почав розміщувати конфіденційну інформацію у жовтні 2022 року. Його робота як спеціаліст з інформаційних технологій на базі ВПС у Массачусетсі дала йому допуск до секретів.

Нещодавно виявлена інформація, розміщена у більшій чат-групі, включала подробиці про жертв серед росіян та українців, діяльність московських розвідувальних служб та оновлену інформацію про допомогу, яку Україна надає. Користувач стверджував, що розміщує інформацію Агентства національної безпеки, Центрального розвідувального управління та інших спецслужб.

The New York Times дізналася про великий чат від користувача Discord. Чат був публічно вказаний на каналі YouTube, і до нього можна було легко отримати доступ за лічені секунди.

Ланцюжок цифрових доказів, зібраних The New York Times, пов'язує повідомлення, що містять конфіденційну інформацію з Тейшейрою. Пости були створені під ім'ям користувача, яке The New York Times раніше пов'язувала з Airman Teixeira. Людина, яка злила інформацію, сказала, що працювала в розвідувальному підрозділі ВПС США.

Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігаються із зображеннями, розміщеними членами родини в будинку Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Учасники Discord відправили користувачеві вітання з днем народження 21 грудня, того ж дня сестра Тейшейри привітала його з днем народження на Facebook. І він розмістив фотографію старої німецької гвинтівки, за яку The New York Times знайшла онлайн-квитанцію на ім'я Тейшейри.

Злиті дані

Повідомлення, переглянуті The New York Times, є докладними письмовими звітами про самі секретні документи і вказують, з якого вони розвідувального агентства. З того часу вони були вилучені з групи чату.

Схоже, перший витік стався менш як через 48 годин після вторгнення Росії до України. "Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення", - написав користувач. Очевидно, прагнучи справити враження на інших у групі, які піддали сумніву його аналіз, він сказав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Привілеї бути у розвідувальному підрозділі ВПС США".

Деякі опубліковані розвідувальні дані, мабуть, передбачали розвиток подій на полі бою. 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про виведення російських військ із Києва, інформацією, яку, за його словами, "знайшов на сайті АНБ".

"Деякі "великі" новини. Можливе заплановане відведення військ на захід від Києва, як і з інших місць", написав він. Через два дні російські офіційні особи оголосили, що йдуть від Києва.

Деякі пости розпочиналися з оновленої інформації про кількість постраждалих. Він також повідомив про пріоритети України щодо цілей та діяльності російських спецслужб. Він особливо цікавився публікацією оновленої інформації про те, які країни надають летальну допомогу Україні.

Іноді здавалося, що він відправляє повідомлення з військової бази, де він був. В одній із розмов він сказав, що збирається увійти до зони, де люди з допуском до секретних служб можуть отримати доступ до секретних комп'ютерних мереж, відому як SCIF - Sensitive Compartmented Information Facility.

Як Тейшейра отримав документи, розміщення яких його звинувачують в Інтернеті, було ключовим питанням для слідчих. Вони вважають, що він використовував права адміністратора, пов'язані з його роботою в галузі інформаційних технологій для доступу до документів. У своїх повідомленнях Тейшейра сказав, що його робота дала йому доступ до матеріалів, які інші не могли бачити. "Робота, яку я виконую, дозволяє мені отримати привілеї вище за більшість розвідників", - написав він.

Тейшейра також стверджував, що активно прочісував секретні комп'ютерні мережі у пошуках матеріалів про війну в Україні. Коли один із користувачів Discord закликав його не зловживати доступом до секретних даних, Тейшейра відповів: "Занадто пізно".

У якийсь момент він запропонував поділитися інформацією приватно з членами групи, які живуть за межами США. "Напишіть мені, і я можу розповісти вам, що маю", - написав він.

В іншому випадку він написав, що йому вдалося отримати доступ до сайту Агентства національної безпеки США, яке займається перехопленням повідомлень із комп'ютерних мереж, щоб знайти новини про війну.

Він також стверджував, що має доступ до розвідданих від американських партнерів. "Зазвичай я працюю з людьми з GCHQ, коли дивлюся на зарубіжні країни", - сказав він у чаті у вересні 2022 року, маючи на увазі штаб урядових комунікацій, британське агентство з розвідки, безпеки та кібербезпеки.

Тейшейра продовжував ділитися докладнішою інформацією з більшою групою чату ще місяць тому. "Я був дуже щасливий, хотів і з ентузіазмом висвітлював цю подію минулого року і ділився з усіма вами тим, що мало хто побачить. Я вирішив припинити оновлення", написав він 19 березня.