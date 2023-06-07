ТЕЦ закликали регулятор прискорити скасування граничних цін на ринку електроенергії з 11 червня

Оператори ТЕЦ ТОВ "Євро-реконструкція" та "Черкаське хімволокно" звернулись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням скасувати цінові обмеження (прайс-кепи) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компаній до НКРЕКП.

У своїх зверненнях до регулятора компанії зазначають, що при діючих цінових обмеженнях на ринку вони вимушені продавати електроенергію за вартістю, що не покриває витрати, які в першу чергу пов’язані із закупівлею вугілля та ремонтною кампанією.

Вони підкреслюють, що це призводить до збитків та ставить під загрозу підготовку до опалювального сезону 2023/24.

"Зважаючи на вищевказане, пропонуємо прискорити термін введення в дію зазначеного рішення та скасувати діючі цінові обмеження на ринку електричної енергії з 11 червня 2023 року", - наголосили в компаніях.

Раніше "Донбасенерго" закликала НКРЕКП невідкладно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії.