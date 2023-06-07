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ТЭЦ призвали регулятор ускорить отмену предельных цен на рынке электроэнергии с 11 июня

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Среда 07 июня 2023 13:28
ТЭЦ призвали регулятор ускорить отмену предельных цен на рынке электроэнергии с 11 июня Фото: ТЭЦ призвали регулятор ускорить отмену предельных цен на рынке электроэнергии с 11 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Операторы ТЭЦ ООО "Евро-реконструкция" и "Черкасское химволокно" обратились в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой отменить ценовые ограничения (прайс-кепы) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо компаний в НКРЭКУ.

В своих обращениях к регулятору компании отмечают, что при действующих ценовых ограничениях на рынке они вынуждены продавать электроэнергию по стоимости, не покрывающей затраты, в первую очередь связанные с закупкой угля и ремонтной кампанией.

Они подчеркивают, что это приводит к ущербу и ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону 2023/24.

"Учитывая вышеуказанное, предлагаем ускорить сроки введения в действие указанного решения и отменить действующие ценовые ограничения на рынке электрической энергии с 11 июня 2023 года", - отметили в компаниях.

Ранее "Донбассэнерго" призвала НКРЭКУ безотлагательно отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

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Электроэнергия ТЭЦ
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