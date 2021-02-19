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Тесты. Штрафы. Два ствола. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

 

- Скандальное разоблачение мошенников. Эксклюзивное расследование нашей редакции. Результаты в прямом эфире.
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- Надо ли в Украине легализовать огнестрельное оружие?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

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Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа»;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО «Батькивщина»;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – за жизинь»;
Ярослав Железняк, глава фракции партии «Голос»;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская Солидарность»;
Кира Рудик, глава партии «Голос»;
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуга народа», председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;
Михаил Цымбалюк, народный депутат, ВО «Батькивщина», генерал-лейтенант милиции Украины;
Денис Монастырский, народный депутат, «Слуга народа»;
Андрей Шараскин, народный депутат, «Голос»;

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

Алексей Мочанов, вице-президент Автомобильной федерации Украины, советник министра обороны Украины (2014-2020);
Георгий Учайкин, председатель Украинской ассоциации владельцев оружия.

Они говорят, а решает народ.

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