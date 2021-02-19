Тести. Штрафи. Два стволи. Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Давид Арахамія, голова фракції партії «Слуга народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя»;

Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;

Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська Солідарність»;

Кіра Рудик, голова партії «Голос»;

Михайло Радуцький, народний депутат, «Слуга народу», голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

Михайло Цимбалюк, народний депутат, ВО «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції України;

Денис Монастирський, народний депутат, «Слуга народу»;

Андрій Шараськін, народний депутат, «Голос»;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олексій Мочанов, віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020);

Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Вони говорять, а вирішує народ.