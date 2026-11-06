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Тестували оборону Риги: бійці "Азову" взяли участь у латвійських навчаннях NAMEJS 2026

15:17 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: навчання у Латвії (скриншот з відео)

Бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" протягом трьох днів тренувалися разом із Національною гвардією Латвії на щорічних загальнонаціональних навчаннях NAMEJS 2026. Вони виконували роль союзницького підрозділу безпілотних систем у підпорядкуванні 1-ї Ризької бригади Нацгвардії Латвії.

Яке завдання виконували азовці на навчаннях

Бійці 12-ї бригади спецпризначення «Азов» узяли участь у щорічних загальнонаціональних навчаннях NAMEJS 2026 у Латвії. Протягом трьох днів вони тренувалися разом із Національною гвардією Латвії. До навчань також долучили військовослужбовців зі Швеції, Данії та Литви.

Азовці виконували роль союзницького підрозділу безпілотних систем у підпорядкуванні 1-ї Ризької бригади Національної гвардії Латвії. До складу підрозділу увійшли екіпажі FPV, Mavic та важких бомберів, ударного та розвідувального наземних роботизованих комплексів (НРК), а також група управління.

Мета навчань полягала в тому, щоб на практиці продемонструвати, як у сучасній війні працює розвідувально-ударний комплекс із застосуванням безпілотних систем.

Командир 1-ї Ризької бригади Національної гвардії Латвії підполковник Ерікс Кейстерс зазначив, що латвійські військові можуть багато чого перейняти від українців.

"Вважаю, ми можемо багато чого у вас перейняти і навчитися. Одним із наших головних завдань є оборона столиці Латвії - Риги. Нас також цікавить ваша технічна майстерність у застосуванні дронів", - сказав він.

У пресслужбі "Азову" зазначають, що участь бригади в таких навчаннях свідчить про визнання професійності українських військових, які передають союзникам досвід протидії російській агресії.

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Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 жовтня Сухопутні війська ЗСУ показали, як НРК встановлюють загородження на фронті. Колісний наземний роботизований комплекс несе масивну бухту дроту на спеціальному похилому каркасі. З його допомогою 16-та окрема бригада підтримки ставить бар'єри, поки оператор керує платформою на безпечній відстані.

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АзовціЛатвіяВторгнення Росії до України