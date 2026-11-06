Тестировали оборону Риги: бойцы "Азова" приняли участие в латвийских учениях NAMEJS 2026

Какую задачу выполняли азовцы на учениях

Бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" приняли участие в ежегодных общенациональных учениях NAMEJS 2026 в Латвии. Три дня они тренировались вместе с Национальной гвардией Латвии. К учениям также приобщили военнослужащих из Швеции, Дании и Литвы.

Азовцы выполняли роль союзнического подразделения беспилотных систем в ведении 1-й Рижской бригады Национальной гвардии Латвии. В состав подразделения вошли экипажи FPV, Mavic и тяжелых бомберов, ударного и разведывательного наземных роботизированных комплексов (НРК), а также группа управления.

Цель учений заключалась в том, чтобы на практике продемонстрировать, как в современной войне работает разведывательно-ударный комплекс с применением беспилотных систем.

Командир 1-й Рижской бригады Национальной гвардии Латвии подполковник Эрикс Кейстерс отметил, что латвийские военные могут многое перенять от украинцев.

"Считаю, мы можем многое у вас перенять и научиться. Одной из наших главных задач является оборона столицы Латвии - Риги. Нас также интересует ваше техническое мастерство в применении дронов", - сказал он.

В пресс-службе "Азова" отмечают, что участие бригады в таких учениях свидетельствует о признании профессиональности украинских военных, передающих союзникам опыт противодействия российской агрессии.

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