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Тест для новых технологий. На телефоны украинцев начнут приходить уведомления о ЧС

Фото: на телефоны украинцев начнут приходить уведомления о ЧС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

На телефоны украинцев начнут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях. Новые технологии уведомлений будут тестироваться с помощью трех украинских операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тестирование системы оповещения начнется 7 сентября. В частности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.

"Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен", - говорится в сообщении.

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