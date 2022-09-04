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Тест для нових технологій. На телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС

Фото: на телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На телефони українців почнуть приходити повідомлення про надзвичайні ситуації. Нові технології повідомлень будуть тестуватися за допомогою трьох українських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тестування системи оповіщення розпочнеться 7 вересня. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

"Нова система оперативного інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання повідомлень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні відключений", - йдеться в повідомленні.

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