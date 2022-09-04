Тест для нових технологій. На телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС

На телефони українців почнуть приходити повідомлення про надзвичайні ситуації. Нові технології повідомлень будуть тестуватися за допомогою трьох українських операторів.

Тестування системи оповіщення розпочнеться 7 вересня. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

"Нова система оперативного інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання повідомлень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні відключений", - йдеться в повідомленні.

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