Тест НМТ став важчим? Що про це кажуть у Міносвіти

Заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький розповів, що нині в Україні спостерігається дуже сильне розшарування в якості освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю посадовця "Українському Радіо".
Згідно з результатами проведених досліджень, в Україні сталося дуже сильне розшарування в якості освіти.
"На жаль, дослідження показують, що малокомплектна школа в селі дуже відрізняється від школи у великому місті. Не останню роль тут відіграють і репетитори, до яких є більший доступ у місті", - пояснив Винницький.
Він додав, що Міносвіти нині працює над тим, щоб вирівняти цю відмінність.
"Але це не дуже популярні рішення, бо діти повинні будуть їздити в опорні школи автобусами. Але таке рішення треба приймати, бо страждає якість освіти", - зауважив посадовець.
Він розповів також, що цього року велика кількість людей нарікає на якість НМТ - буцімто тест став важчим.
"Але насправді це прояв освітніх втрат... На жаль, вже четвертий рік велика частина країни працює в онлайні, а це однозначно не сприяє знанням з математики, історії та інших предметів, а також навичкам спілкування, які не дуже розвинуті у наших вступників. Адже вони не мають досвіду презентацій, бо комунікують переважно з монітором комп'ютера", - вважає заступник міністра.
Він додав, що зараз на рівні міністерства урядовці намагаються максимально вивести дітей в офлайн - на очне навчання.
"Такі ж рекомендації пропонуємо закладам вищої освіти. Ясна річ, це не стосується червоної зони - Харкова, Запоріжжя, Миколаєва тощо. Там навчання має відбуватися в онлайні або повністю в укриттях", - підсумував Винницький.
24 березня 2022 року Верховна Рада схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту - на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
Натомість для випускників шкіл було запроваджено національний мультипредметний тест (НМТ).
У 2022 і 2023 роках НМТ став основною формою проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні. Він складався з двох блоків: основного (до якого увійшли українська мова та математика) і додаткового (містив завдання з навчального предмета, який вступник міг обрати сам).
Водночас студенти, що хотіли продовжувати навчання після бакалаврату, отримали можливість проходити магістерський комплексний тест (МКТ) або магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).
У 2024 році формат НМТ було дещо змінено - він складався вже з трьох обов'язкових предметів і одного на вибір. Дехто складав іспит в умовах відключень і тривог.
Українські випускники, які перебували за кордоном, отримали змогу скласти НМТ у 32-х країнах світу. Для цього було створено спеціальні екзаменаційні центри.
Читайте також, чи можуть українські випускники стати студентами без НМТ (вступити у виш без тестів).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.