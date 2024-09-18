Тест НМТ став важчим? Що про це кажуть у Міносвіти

Чи став насправді НМТ важчим

Згідно з результатами проведених досліджень, в Україні сталося дуже сильне розшарування в якості освіти.

"На жаль, дослідження показують, що малокомплектна школа в селі дуже відрізняється від школи у великому місті. Не останню роль тут відіграють і репетитори, до яких є більший доступ у місті", - пояснив Винницький.

Він додав, що Міносвіти нині працює над тим, щоб вирівняти цю відмінність.

"Але це не дуже популярні рішення, бо діти повинні будуть їздити в опорні школи автобусами. Але таке рішення треба приймати, бо страждає якість освіти", - зауважив посадовець.

Він розповів також, що цього року велика кількість людей нарікає на якість НМТ - буцімто тест став важчим.

"Але насправді це прояв освітніх втрат... На жаль, вже четвертий рік велика частина країни працює в онлайні, а це однозначно не сприяє знанням з математики, історії та інших предметів, а також навичкам спілкування, які не дуже розвинуті у наших вступників. Адже вони не мають досвіду презентацій, бо комунікують переважно з монітором комп'ютера", - вважає заступник міністра.

Він додав, що зараз на рівні міністерства урядовці намагаються максимально вивести дітей в офлайн - на очне навчання.

"Такі ж рекомендації пропонуємо закладам вищої освіти. Ясна річ, це не стосується червоної зони - Харкова, Запоріжжя, Миколаєва тощо. Там навчання має відбуватися в онлайні або повністю в укриттях", - підсумував Винницький.