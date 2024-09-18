Тест НМТ стал сложнее? Что об этом говорят в Минобразования

Стал ли на самом деле НМТ сложнее

Согласно результатам проведенных исследований, в Украине произошло очень сильное расслоение в качестве образования.

"К сожалению, исследования показывают, что малокомплектная школа в селе очень отличается от школы в большом городе. Не последнюю роль здесь играют и репетиторы, к которым есть больший доступ в городе", - объяснил Винницкий.

Он добавил, что Минобразования сейчас работает над тем, чтобы выровнять это отличие.

"Но это не очень популярные решения, потому что дети должны будут ездить в опорные школы автобусами. Но такое решение нужно принимать, потому что страдает качество образования", - отметил чиновник.

Он рассказал также, что в этом году большое количество людей сетует на качество НМТ - якобы тест стал тяжелее.

"Но на самом деле это проявление образовательных потерь... К сожалению, уже четвертый год большая часть страны работает в онлайне, а это однозначно не способствует знаниям по математике, истории и другим предметам, а также навыкам общения, не очень развитым у наших поступающих. Ведь у них нет опыта презентаций, потому что коммуницируют преимущественно с монитором компьютера", - считает замминистра.

Он добавил, что сейчас на уровне министерства чиновники пытаются максимально вывести детей в оффлайн - на очное обучение.

"Такие же рекомендации предлагаем заведениям высшего образования. Конечно, это не касается красной зоны - Харькова, Запорожья, Николаева и т.д. Там обучение должно проходить в онлайне или полностью в укрытиях", - подытожил Винницкий.