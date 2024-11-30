Тест-драйв Toyota Yaris Cross: переваги та недоліки міського кросовера

Стримано та зі смаком

Кросовер Toyota Yaris Cross з'явився на ринку на початку 2021 року, і опинився в дуже конкурентному сегменті субкомпактних кросоверів B-класу. Toyota тримає руку на пульсі і лише через два з половиною роки представила модернізовану версію. Саме вона і потрапила до нас на тест.

Скромні зовнішні зміни торкнулися лише окремих комплектацій. Так, тепер покупці можуть обрати нове двокольорове забарвлення Urban Khaki та спеціальні 18-дюймові колеса. Також став доступний новий колір кузова Juniper Blue. У салоні всіх версій з'явилися нові м'які матеріали обробки нижньої частини передньої панелі та оббивка сидінь із оновленим малюнком та ін.

Окрім того, гібридні версії компактного кросовера згідно нової філософії японського автовиробника втратили сині акценти з емблеми. Тож визначити в автомобілі "гібридність" можна тільки завдяки шильдику HEV замість колишнього слова Hybrid на кришці багажного відсіку.

В основі машини лежить платформа GA-B, створена в рамках модульної архітектури TNGA, а колісна база (2560 мм) така сама, як у базового хетчбека Yaris. Але кросовер на 240 мм довший (4180 мм), на 20 мм ширший (1765 мм) та на 120 мм вище (1590 мм) вихідного хетчбека. Кліренс відповідно також збільшений – на 30 мм, до 170 мм.

Відчувається, що дизайнери робили ставку на молодіжну аудиторію - "м'язисті" колісні арки з окантовкою із незабарвленого пластику, рельєфні боковини, виразна передня частина та багатогранна корма. Попри кліренс та короткі звіси, деякі опції видають характер машини і говорять про те, що машина суто міська. Так, у доволі легенької кришки багажника є електропривід. А от чого не вистачило, так це автоматичного перемикача фар з ближнього на дальнє світло і навпаки – в темну пору доби на трасі тільки те і робиш, що слідкуєш, аби зустрічних водіїв не засмутити.

Щоб краще бачити

Найбільш помітне оновлення салону авто – це модернізація мультимедійної складової. Так, у машині з'явилися повністю віртуальні прилади, причому у двох варіантах. На тестовому авто панель приладів виводиться на монітор діагоналлю 12,3 дюйми, а у більш простих версіях шкали відображаються на екрані діагоналлю 7,0 дюймів.

Центральний екран медіасистеми тепер може сягати 10,5 дюйма. Пристрій підтримує бездротові протоколи Apple CarPlay і Android Auto, оновлення "по повітрю" і має підвищену продуктивність, "сенсорну чутливість" та голосовий помічник, який непогано розуміє англійську з акцентом. На додачу до останнього оновилась і система камер кругового огляду, які допомагають компактний автомобіль паркувати у справжні шпарини.

Салон з чорною стелею комусь може здатись похмурим і серйозним, але в ньому також бачиться стиль і натяк на спортивні нотки. Загалом, водію зі зростом 180-184 см можна без проблем "усістись" за кермом. А для водіїв і водійок значно меншого зросту продумали широкі діапазони регулювань. Та й загалом до оглядовості, процесу входу та виходу й ергономіки звикаєш буквально одразу. Єдине питання до ергономіки виходить на поверхню лише морозними ранками. Справа у незручному розташуванні кнопки підігріва керма, яка знаходиться внизу, майже біля лівого коліна водія. Але завдяки великим розмірам, потрібну клавішу знаходиш безпомилково.

Заявлений об’єм багажного відсіку – 390 літрів. Непогано, до того ж користуватися багажником зручно через знімну фальшпідлогу, що розділена на дві частини в пропорції 40:60, двоповерхову конструкцію, зручну висоту для завантаження, петлі для кріплення сітки, наявність ніш біля "докатки" та повністю рівну підлогу після складання спинок другого ряду. А ще тут є розетка, електропривід кришки багажника і гачки для пакетів.

Також із цікавих рішень м'яка сітка багажника, яку застосували замість традиційних шторки чи полиці. За потреби сітку можна зняти і скласти в маленький компактний прямокутник буквально одним рухом руки. Таке рішення також зручне, якщо ви трохи перевантажили багажник по висоті.

Гібрид-компакт

Головним технічним нововведенням оновлення моделі стала поява модифікації Hybrid 130. Саме ця версія кросовера і була на тесті у журналістів РБК-Україна. Трьохциліндровий атмосферний мотор об'ємом 1,5 літра залишився таким же, зате з'явилися нові електромотор і блок управління. Сукупна віддача гібридної системи зросла зі 116 к.с. та 141 Нм до 132 л.с. та 185 Нм. Також японські інженери встановили на машині нові опори бензинового двигуна, додаткові шари шумоізоляції під передньою панеллю та капотом, а також інший резонатор у випускному тракті.

Свою "трициліндровість" мотор видає лише на старті легкою вібрацією і – що важливо – не докучає надмірною шумністю, характерною для "трійок" меншого літражу. А далі – за звичайним для установок Hybrid Synergy Drive сценарієм: електроніка самостійно жонглює енергією, активуючи електромотор на розгоні та відключаючи ДВЗ при усталеній швидкості та достатньому заряді батареї. Допомога електромотора дозволять бути досить активним у міському трафіку та без побоювання виходити на обгони фур.

Примусово електричний режим можна включити кнопкою на центральному тунелі на швидкості до 80 км/год, але під скидання "газу" машина здатна їхати на електротязі й при 130 км/год. При спокійному стилі водіння у місті можна легко вкластися в 4-5 л/100 км, а за містом при швидкості 100-120 км/год авто демонструє результат у 5,8-6 л/100 км.

Швидше їхати можна, але навряд чи варто: зі зростанням швидкості падає ефективність гібридної установки та починає працювати на шкоду аеродинаміка. До того ж любителям швидкісних заїздів на далекі дистанції буде незайвим пам'ятати, що у гібридного Yaris Cross паливний бак всього 36 літрів. З одного боку, це дещо обмежує запас ходу, але з іншого – приємно "на лампочці" залити 20 літрів і отримати впевнених "три чверті".

Насправді за тиждень знайомства більше вразили не показники економічності, а пружність та майже всеїдність підвіски. Він відмінно тримає крейсерську швидкість, старанно виходить на обгони і в цілому сприймається навіть як більший автомобіль класом на неідеальних українських заміських дорогах. А вулички із 100-літньою бруківкою підтвердили – підвіска Toyota Yaris Cross до наших доріг готова. Разом з кліренсом в 170 мм і невеликими звисами цей автомобіль перетворюється на підкорювача міських бордюрів та парковок.

Ціна питання

Придбати Toyota Yaris Cross в Україні можна за ціною від 1 069 320 гривень. За цю суму покупці отримують базову гібридну версію з силовою установкою потужністю 116 к.с. Ціни на більш потужну 130-сильну версію починаються від 1 368 570 гривень. Тестовий кросовер у максимальному виконанні оцінений у 1 444 380 грн. Залежно від кольору, доплата за вибраний тон становить 10-30 тисяч гривень.

Переваги та недоліки Toyota Yaris Cross

Ключові сильні сторони японського кросовера:

Економічна силова установка

Гарні показники геометричної прохідності

Широкий вибір версій

Наявність багатьох "міських" опцій

Оптимальне поєднання фізичних та сенсорних органів керування

Недоліки Toyota Yaris Cross: