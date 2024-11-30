Тест-драйв Toyota Yaris Cross: преимущества и недостатки городского кроссовера

Сначала кроссоверы почти полностью вытеснили с рынка новых авто минивэны, затем перешли к "уничтожению" хэтчбеков. У нас на тесте – городской гибридный Toyota Yaris Cross, который на многих рынках Европы продается лучше хэтчбеков с многолетней историей. Изучаем сильные и слабые стороны обновленного кроссовера.
Сначала кроссоверы почти полностью вытеснили с рынка новых авто минивэны, затем перешли к "уничтожению" хэтчбеков. У нас на тесте – городской гибридный Toyota Yaris Cross, который на многих рынках Европы продается лучше хэтчбеков с многолетней историей. Изучаем сильные и слабые стороны обновленного кроссовера.
Кроссовер Toyota Yaris Cross появился на рынке в начале 2021 года и оказался в очень конкурентном сегменте субкомпактных кроссоверов B-класса. Toyota держит руку на пульсе и только спустя два с половиной года представила модернизированную версию. Именно она и попала нам на тест.
Скромные внешние изменения затронули только отдельные комплектации. Так, теперь покупатели могут выбрать новую двухцветную окраску Urban Khaki и специальные 18-дюймовые колеса. Также стал доступен новый цвет кузова Juniper Blue. В салоне всех версий появились новые мягкие отделочные материалы нижней части передней панели и обивка сидений с обновленным рисунком и т.д.
Кроме того, гибридные версии компактного кроссовера, согласно новой философии японского автопроизводителя, потеряли синие акценты с эмблемы. Так что определить в автомобиле "гибридность" можно только благодаря шильдику HEV вместо прежнего слова Hybrid на крышке багажного отсека.
В основе машины лежит платформа GA-B, созданная в рамках модульной архитектуры TNGA, а колесная база (2560 мм) такая же, как у базового хэтчбека Yaris. Но кроссовер на 240 мм длиннее (4180 мм), на 20 мм шире (1765 мм) и на 120 мм выше (1590 мм) выходного хэтчбека. Клиренс соответственно также увеличен – на 30 мм до 170 мм.
Чувствуется, что дизайнеры делали ставку на молодежную аудиторию – "мускулистые" колесные арки с окантовкой из неокрашенного пластика, рельефные боковины, выразительная передняя часть и многогранная корма. Несмотря на клиренс и короткие свесы, некоторые опции выдают характер машины и говорят о том, что машина чисто городская. Да, у довольно легкой крышки багажника есть электропривод. А вот чего не хватило, так это автоматического переключателя фар с ближнего на дальний свет и наоборот – в темное время суток на трассе только то и делаешь, что следишь, чтобы встречных водителей не огорчить.
Наиболее заметное обновление салона авто – это модернизация мультимедийной составляющей. Да, в машине появились полностью виртуальные приборы, причем в двух вариантах. На тестовом авто приборная панель выводится на монитор диагональю 12,3 дюйма, а в более простых версиях шкалы отображаются на экране диагональю 7,0 дюймов.
Центральный экран медиасистемы теперь может достигать 10,5 дюйма. Устройство поддерживает беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, обновление "по воздуху" и имеет повышенную производительность, "сенсорную чувствительность" и голосовой помощник, который хорошо понимает английский с акцентом. В дополнение к последнему обновилась и система камер кругового обзора, помогающих компактный автомобиль парковать в настоящие щели.
Салон с черным потолком кому-то может показаться мрачным и серьезным, но в нем видится стиль и намек на спортивные нотки. В общем, водителю с ростом 180-184 см можно без проблем "умоститься" за рулем. А для водителей значительно меньшего роста продумали широкие диапазоны регулировок. Да и вообще к обзорности, процессу входа и выходу и эргономике привыкаешь буквально сразу. Единственный вопрос к эргономике выходит на поверхность только морозными утренниками. Справа в неудобном расположении кнопки подогрева руля, находящегося внизу, почти у левого колена водителя. Но благодаря большим размерам нужную клавишу находишь безошибочно.
Заявленный объем багажного отсека – 390 литров. Неплохо, к тому же пользоваться багажником удобно из-за съемного фальшпола, разделенного на две части в пропорции 40:60, двухэтажную конструкцию, удобную высоту для загрузки, петли для крепления сетки, наличие ниш возле "докатки" и полностью ровный пол после складывания спинок второго ряда. А еще здесь есть розетка, электропривод крышки багажника и крючки для пакетов.
Также из интересных решений мягкая сетка багажника, которую применили вместо традиционных шторки или полки. При необходимости сетку можно снять и сложить в небольшой компактный прямоугольник буквально одним движением руки. Такое решение также удобно, если вы немного перегрузили багажник по высоте.
Главным техническим новшеством обновления модели стало появление модификации Hybrid 130. Именно эта версия кроссовера и была на тесте у журналистов РБК-Украина. Трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1,5 литра остался прежним, зато появились новые электромотор и блок управления. Совокупная отдача гибридной системы возросла со 116 л. и 141 Нм до 132 л. и 185 Нм. Японские инженеры установили на машине новые опоры бензинового двигателя, дополнительные слои шумоизоляции под передней панелью и капотом, а также другой резонатор в выпускном тракте.
Свою "трехцилиндровость" мотор выдает лишь на старте легкой вибрацией и – что немаловажно – не досаждает избыточной шумностью, характерной для "трешек" меньшего литража. А дальше – по обычному для установок Hybrid Synergy Drive сценарию: электроника самостоятельно жонглирует энергией, активируя электромотор на разгоне и отключая ДВС при установившейся скорости и достаточном заряде батареи. Помощь электромотора позволит быть достаточно активным в городском трафике и без опаски выходить на обгоны фур.
Принудительно электрический режим можно включить кнопкой на центральном тоннеле на скорости до 80 км/ч, но под сброс "газа" машина способна ехать на электротяге и при 130 км/ч. При спокойном стиле вождения в городе можно легко уложиться в 4-5 л/100 км, а за городом при скорости 100-120 км/ч авто показывает результат в 5,8-6 л/100 км.
Скорее ехать можно, но вряд ли стоит: с ростом скорости падает эффективность гибридной установки и начинает работать в ущерб аэродинамике. К тому же любителям скоростных заездов на дальние дистанции будет нелишним помнить, что у гибридного Yaris Cross топливный бак всего 36 литров. С одной стороны, это несколько ущемляет запас хода, но с другой – приятно "на лампочке" залить 20 литров и получить уверенных "три четверти".
На самом деле, за неделю знакомства больше поразили не показатели экономичности, а упругость и почти всеядность подвески. Он отлично держит крейсерскую скорость, усердно выходит на обгоны и в целом воспринимается даже как больший автомобиль классом на неидеальных украинских загородных дорогах. А улочки со 100-летней брусчаткой подтвердили – подвеска Toyota Yaris Cross к нашим дорогам готова. Вместе с клиренсом в 170 мм и небольшими свесами этот автомобиль превращается в покорителя городских бордюров и парковок.
Купить Toyota Yaris Cross в Украине можно по цене от 1 069 320 гривен. За эту сумму покупатели получают базовую гибридную версию с силовой установкой мощностью 116 л. Цены на более мощную 130-сильную версию начинаются от 1 368 570 гривен. Тестовый кроссовер в максимальном исполнении оценен в 1 444 380 грн. В зависимости от цвета доплата за выбранный тон составляет 10-30 тысяч гривен.
Ключевые сильные стороны японского кроссовера:
Недостатки Toyota Yaris Cross: