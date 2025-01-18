Тест-драйв Renault Taliant: переваги та недоліки доступного седана

Вихід з українського ринку бестселера Renault Logan став справжньою проблемою для галузі: зникли прості та надійні авто бюджетного сегменту. Але французький автовиробник нарешті представив українцям його заміну – модель Taliant. Вивчаємо, що ж приховано за новим іменем та кузовом авто.

Новий знайомий

Компанія Renault створила Taliant, в першу чергу, для великого ринку Туреччини. Фактично, це модернізована Dacia Logan третього покоління для ринку Туреччини.

Нова родина Logan та Sandero дебютувала в Європі дещо раніше, ніж світ побачив Taliant. Але зміни виявились більш масштабними, ніж здається на перший погляд – одними емблемами оновлення не обійшлось.

Фари з фірмовими бумерангами ходових вогнів і характерні радіаторні грати – це лише вершина айсберга. У Taliant порівняно з діючим Logan – інші бампери і більш рельєфний капот, а ось з боковин, навпаки, зникли напливи в поясній лінії. Нові задні ліхтарі отримали додаткові секції на кришці багажника.

При цьому розміри седана залишилися такими самими. Renault Taliant, як і Dacia Logan, у довжину налічує 4396 мм, що на 38 мм більше, ніж у "другого" "Логана". При цьому колісна база становить 2649 мм – плюс 14 мм у порівнянні з попередником. Ширина седана – 1848 мм, висота – 1501 мм. На вибір запропоновані колеса діаметром 15, або 16 дюймів.

Одна з ключових "геометричних" переваг седана – це кліренс у 178 мм. Такою висотою над дорогою не можуть похвастатись навіть деякі монопривідні кросовери. Тиждень знайомства продемонстрував, що авто справді легко може пропускати під собою хвилі асфальту та не боятись глибоких ям.

Звичайно, від седана з демократичним цінником очікувати якихось надсучасних опцій не варто. Але мінімально обов'язковий пакет на місці: камера заднього огляду, передній та задній датчики парктроніка. Галогенна головна оптика має автоматичний режим світла, у якому машина сама визначає, коли варто увімкнути габарити, ближнє світло, або навпаки – перемкнутись з дальнього на "ближнє".

У стилі бренду

Інтер'єр героя нашого бренду відрізняється від Logan та інших моделей бренду нюансами. Так, кермо за формою та розташуванням клавіш добре знайоме по іншим "французам". Також збережено аналогові прилади з монохромним екраном маршрутного комп'ютера. Графіка панелі приладів повторює Captur попереднього покоління, Duster та Arkana.

На перший погляд, цифри можуть здатись дрібненькими, але це фактично не впливає на сприйняття інформації навіть на швидкості. Але у випадку звички до цифрових приладів, на екранчик між аналоговими циферблатами можна вивести електронний спідометр.

На тестовому седані встановлена опційна мультимедійна система NAVI LINK з 8-дюймовим екраном. Інфотеймент з вбудованою навігацією підтримує Apple CarPlay та Android Auto. За відтворення звуку відповідає 4 динаміки. Ні до швидкості роботи, ні до логіки розташування органів меню за тиждень не виникло ніяких питань. Єдине зауваження до ергономіки салону – це надто високе розташування USB-порта для зарядки гаджетів.

Флагманський варіант седана має бесключовий доступ у салон та кнопку запуску двигуна. За потрапляння у салон відповідає добре знайома за іншими моделями Renault ключ-карта. На задньому ряді все доволі скромно та лаконічно, але є дуже незвична опція – мова про пару складних столиків на задньому ряді.

У редакції РБК-Україна Авто навіть не змогли згадати жодного седана окрім Taliant на українському ринку з таким рішенням. Це явний маркет на те, що машина може стати першим авто для молодої родини.

За офіційними даними, багажний відсік готовий прийняти до 510 літрів поклажі. Під підлогою розташувалось запасне колесо, а домкрат закріплений на боковій панелі. Звичайно, дещо незвично бачити металевий поріжок багажника, який на машині світлого кольору з часом втратить ідеальний зовнішній вигляд. За необхідності можна скласти спинки заднього ряду у пропорції 60/40, що дозволить перевезти кілька довгих речей на кшталт лиж.

Власна "сотня"

Renault Taliant на українському ринку доступний виключно з бензиновим 3-циліндровим турбомотором 1.0 TCe, що видає 100 кінських сил. Єдина можливість вибору – це трансмісія, машині доступні 5-ступенева трансмісія, або ж безступеневий варіатор. Тестовий автомобіль оснащено автоматичною трансмісією CVT.

Не дивно, що новий Taliant побудований на модульній платформі CMF-B. Архітектура шасі тут колишня, "Логанівська": підвіска McPherson спереду, напівзалежна підвіска ззаду, та й барабанні гальма задніх коліс нікуди не поділися.

Не секрет, що у представництві бренду в Україні розраховують на значні продажі моделі у корпоративному сегменті. А вже по яким дорогам не їздять службові авто – лише їх водіям і відомо. Саме тому ми вирішили випробувати новинку не лише на широких трасах, а й на неідеальних провінційних доріжках. Головна умова – наявність твердого покриття. Останнє, до речі, за ніч щедро вкрив сніг – тим цікавіше.

Загалом, характер авто цілком повторює класичний та добре знайомий Logan: дещо шумна, але пружна та витривала підвіска, зрозуміла пара "двигун-коробка" та легке кермо. Взагалі, єдиний мінус комфортної підвіски – це "валкість" при обгоні машини більш швидкими авто на трасі на швидкості більше 100 км/год.

З місця до 100 км/год авто розганяється за 13 секунд. Загалом, пустому седану 100-сильного двигуна цілком вистачає. Єдине, що при обгонах на швидкостях "за сто" машині треба давати певний час "розкрутитись". Нерідко при розгоні тахометр розкручується до 4 000 об/хв й навіть більше.

По місту "француз" споживає від 6,7 до 7 літрів на 100 км пробігу. У випадку руху по трасі ситуація цікавіша: якщо рухатись 90-100 км/год, то Taliant вистачить близько 6 літрів на 100 км. Але якщо рухатись швидке, то витратомір наближається до цифри "7".

Цікаво, що машина має доволі непогану звукоізоляцію від води – калюжі та колії з водою у салоні майже не чути. А от гравій, яким все ще посипають регіональні дороги взимку, нагадує про себе характерним "брязкотінням" по заднім аркам.

Ціна питання

На українському ринку Renault Taliant доступний у двох версіях – Authentic та Evolution. Ціни на "Аутеничний" седан починаються з позначки 629 900 грн. Доплата за варіатор становить 60 тисяч гривень. У базовій комплектації присутні датчики світла та дощу, кріплення для дитячих сидінь ISOFIX, кондиціонер, парктронік, аудіосистема з Bluetooth тощо.

Ціни на версію Evolution починаються з 679 400 грн. Серед ключових особливостей більш дорогої версії – датчики тиску у шинах, клімат-контроль, камера заднього виду, сенсорний екран мультимедіа, легкосплавні диски та ін.

Переваги та недоліки Renault Taliant

Сильні сторони Renault Taliant:

Демократичний цінник

Великий багажник

Підтримка "92-го" бензину

Жвавий та економний двигун

Безключовий доступ

Недоліки седана: