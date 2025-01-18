Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Уход с украинского рынка бестселлера Renault Logan стал настоящей проблемой для отрасли: исчезли простые и надежные авто бюджетного сегмента. Но французский автопроизводитель наконец представил украинцам его замену - модель Taliant. Изучаем, что же скрыто за новым именем и кузовом авто.

Новый знакомый

Компания Renault создала Taliant, в первую очередь, для крупного рынка Турции. Фактически, это модернизированная Dacia Logan третьего поколения для рынка Турции.

Новое семейство Logan и Sandero дебютировало в Европе несколько раньше, чем мир увидел Taliant. Но изменения оказались более масштабными, чем кажется на первый взгляд - одними эмблемами обновление не обошлось.

Фары с фирменными бумерангами ходовых огней и характерная радиаторная решетка - это лишь вершина айсберга. У Taliant по сравнению с действующим Logan - другие бамперы и более рельефный капот, а вот с боковин, наоборот, исчезли наплывы в поясной линии. Новые задние фонари получили дополнительные секции на крышке багажника.

При этом размеры седана остались прежними. Renault Taliant, как и Dacia Logan, в длину насчитывает 4396 мм, что на 38 мм больше, чем у "второго" "Логана". При этом колесная база составляет 2649 мм - плюс 14 мм по сравнению с предшественником. Ширина седана - 1848 мм, высота - 1501 мм. На выбор предложены колеса диаметром 15 или 16 дюймов.

Одно из ключевых "геометрических" преимуществ седана - это клиренс в 178 мм. Такой высотой над дорогой не могут похвастаться даже некоторые моноприводные кроссоверы. Неделя знакомства продемонстрировала, что авто действительно легко может пропускать под собой волны асфальта и не бояться глубоких ям.

Конечно, от седана с демократичным ценником ожидать каких-то сверхсовременных опций не стоит. Но минимально обязательный пакет на месте: камера заднего обзора, передний и задний датчики парктроника. Галогенная головная оптика имеет автоматический режим света, в котором машина сама определяет, когда стоит включить габариты, ближний свет, или наоборот - переключиться с дальнего на "ближний".

В стиле бренда

Интерьер героя нашего бренда отличается от Logan и других моделей бренда нюансами. Так, руль по форме и расположению клавиш хорошо знаком по другим "французам". Также сохранены аналоговые приборы с монохромным экраном маршрутного компьютера. Графика панели приборов повторяет Captur предыдущего поколения, Duster и Arkana.

На первый взгляд, цифры могут показаться мелкими, но это фактически не влияет на восприятие информации даже на скорости. Но в случае привычки к цифровым приборам, на экранчик между аналоговыми циферблатами можно вывести электронный спидометр.

На тестовом седане установлена опциональная мультимедийная система NAVI LINK с 8-дюймовым экраном. Инфотеймент со встроенной навигацией поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. За воспроизведение звука отвечает 4 динамика. Ни к скорости работы, ни к логике расположения органов меню за неделю не возникло никаких вопросов. Единственное замечание к эргономике салона - это слишком высокое расположение USB-порта для зарядки гаджетов.

Флагманский вариант седана имеет бесключевой доступ в салон и кнопку запуска двигателя. За попадание в салон отвечает хорошо знакомая по другим моделям Renault ключ-карта. На заднем ряду все довольно скромно и лаконично, но есть очень необычная опция - речь о паре складных столиков на заднем ряду.

В редакции РБК-Украина Авто даже не смогли вспомнить ни одного седана кроме Taliant на украинском рынке с таким решением. Это явный маркет на то, что машина может стать первым авто для молодой семьи.

По официальным данным, багажный отсек готов принять до 510 литров поклажи. Под полом расположилось запасное колесо, а домкрат закреплен на боковой панели. Конечно, несколько непривычно видеть металлический порожек багажника, который на машине светлого цвета со временем потеряет идеальный внешний вид. При необходимости можно сложить спинки заднего ряда в пропорции 60/40, что позволит перевезти несколько длинных вещей вроде лыж.

Собственная "сотня"

Renault Taliant на украинском рынке доступен исключительно с бензиновым 3-цилиндровым турбомотором 1.0 TCe, выдающим 100 лошадиных сил. Единственная возможность выбора - это трансмиссия, машине доступны 5-ступенчатая трансмиссия, или же бесступенчатый вариатор. Тестовый автомобиль оснащен автоматической трансмиссией CVT.

Неудивительно, что новый Taliant построен на модульной платформе CMF-B. Архитектура шасси здесь прежняя, "Логановская": подвеска McPherson спереди, полузависимая подвеска сзади, да и барабанные тормоза задних колес никуда не делись.

Не секрет, что в представительстве бренда в Украине рассчитывают на значительные продажи модели в корпоративном сегменте. А уж по каким дорогам не ездят служебные авто - только их водителям и известно. Именно поэтому мы решили испытать новинку не только на широких трассах, но и на неидеальных провинциальных дорожках. Главное условие - наличие твердого покрытия. Последнее, кстати, за ночь щедро укрыл снег - тем интереснее.

В общем, характер авто вполне повторяет классический и хорошо знакомый Logan: несколько шумная, но упругая и выносливая подвеска, понятная пара "двигатель-коробка" и легкий руль. Вообще, единственный минус комфортной подвески - это "валкость" при обгоне машины более быстрыми авто на трассе на скорости более 100 км/ч.

С места до 100 км/ч авто разгоняется за 13 секунд. В общем, пустому седану 100-сильного двигателя вполне хватает. Единственное, что при обгонах на скоростях "за сто" машине надо давать некоторое время "раскрутиться". Нередко при разгоне тахометр раскручивается до 4 000 об/мин и даже больше.

По городу "француз" потребляет от 6,7 до 7 литров на 100 км пробега. В случае движения по трассе ситуация интереснее: если двигаться 90-100 км/ч, то Taliant хватит около 6 литров на 100 км. Но если двигаться быстро, то расходомер приближается к цифре "7".

Интересно, что машина имеет довольно неплохую звукоизоляцию от воды - лужи и колеи с водой в салоне почти не слышно. А вот гравий, которым все еще посыпают региональные дороги зимой, напоминает о себе характерным "дребезжанием" по задним аркам.

Цена вопроса

На украинском рынке Renault Taliant доступен в двух версиях - Authentic и Evolution. Цены на "Аутенический" седан начинаются с отметки 629 900 грн. Доплата за вариатор составляет 60 тысяч гривен. В базовой комплектации присутствуют датчики света и дождя, крепления для детских сидений ISOFIX, кондиционер, парктроник, аудиосистема с Bluetooth и тому подобное.

Цены на версию Evolution начинаются с 679 400 грн. Среди ключевых особенностей более дорогой версии - датчики давления в шинах, климат-контроль, камера заднего вида, сенсорный экран мультимедиа, легкосплавные диски и др.

Преимущества и недостатки Renault Taliant

Сильные стороны Renault Taliant:

Демократичный ценник

Большой багажник

Поддержка "92-го" бензина

Резвый и экономный двигатель

Бесключевой доступ

Недостатки седана: