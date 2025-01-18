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Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Суббота 18 января 2025 10:00
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Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана Фото: Renault Taliant (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Уход с украинского рынка бестселлера Renault Logan стал настоящей проблемой для отрасли: исчезли простые и надежные авто бюджетного сегмента. Но французский автопроизводитель наконец представил украинцам его замену - модель Taliant. Изучаем, что же скрыто за новым именем и кузовом авто.

 

Новый знакомый

Компания Renault создала Taliant, в первую очередь, для крупного рынка Турции. Фактически, это модернизированная Dacia Logan третьего поколения для рынка Турции.

Новое семейство Logan и Sandero дебютировало в Европе несколько раньше, чем мир увидел Taliant. Но изменения оказались более масштабными, чем кажется на первый взгляд - одними эмблемами обновление не обошлось.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Фары с фирменными бумерангами ходовых огней и характерная радиаторная решетка - это лишь вершина айсберга. У Taliant по сравнению с действующим Logan - другие бамперы и более рельефный капот, а вот с боковин, наоборот, исчезли наплывы в поясной линии. Новые задние фонари получили дополнительные секции на крышке багажника.

При этом размеры седана остались прежними. Renault Taliant, как и Dacia Logan, в длину насчитывает 4396 мм, что на 38 мм больше, чем у "второго" "Логана". При этом колесная база составляет 2649 мм - плюс 14 мм по сравнению с предшественником. Ширина седана - 1848 мм, высота - 1501 мм. На выбор предложены колеса диаметром 15 или 16 дюймов.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Одно из ключевых "геометрических" преимуществ седана - это клиренс в 178 мм. Такой высотой над дорогой не могут похвастаться даже некоторые моноприводные кроссоверы. Неделя знакомства продемонстрировала, что авто действительно легко может пропускать под собой волны асфальта и не бояться глубоких ям.

Конечно, от седана с демократичным ценником ожидать каких-то сверхсовременных опций не стоит. Но минимально обязательный пакет на месте: камера заднего обзора, передний и задний датчики парктроника. Галогенная головная оптика имеет автоматический режим света, в котором машина сама определяет, когда стоит включить габариты, ближний свет, или наоборот - переключиться с дальнего на "ближний".

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

В стиле бренда

Интерьер героя нашего бренда отличается от Logan и других моделей бренда нюансами. Так, руль по форме и расположению клавиш хорошо знаком по другим "французам". Также сохранены аналоговые приборы с монохромным экраном маршрутного компьютера. Графика панели приборов повторяет Captur предыдущего поколения, Duster и Arkana.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

На первый взгляд, цифры могут показаться мелкими, но это фактически не влияет на восприятие информации даже на скорости. Но в случае привычки к цифровым приборам, на экранчик между аналоговыми циферблатами можно вывести электронный спидометр.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

На тестовом седане установлена опциональная мультимедийная система NAVI LINK с 8-дюймовым экраном. Инфотеймент со встроенной навигацией поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. За воспроизведение звука отвечает 4 динамика. Ни к скорости работы, ни к логике расположения органов меню за неделю не возникло никаких вопросов. Единственное замечание к эргономике салона - это слишком высокое расположение USB-порта для зарядки гаджетов.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Флагманский вариант седана имеет бесключевой доступ в салон и кнопку запуска двигателя. За попадание в салон отвечает хорошо знакомая по другим моделям Renault ключ-карта. На заднем ряду все довольно скромно и лаконично, но есть очень необычная опция - речь о паре складных столиков на заднем ряду.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

В редакции РБК-Украина Авто даже не смогли вспомнить ни одного седана кроме Taliant на украинском рынке с таким решением. Это явный маркет на то, что машина может стать первым авто для молодой семьи.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

По официальным данным, багажный отсек готов принять до 510 литров поклажи. Под полом расположилось запасное колесо, а домкрат закреплен на боковой панели. Конечно, несколько непривычно видеть металлический порожек багажника, который на машине светлого цвета со временем потеряет идеальный внешний вид. При необходимости можно сложить спинки заднего ряда в пропорции 60/40, что позволит перевезти несколько длинных вещей вроде лыж.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Собственная "сотня"

Renault Taliant на украинском рынке доступен исключительно с бензиновым 3-цилиндровым турбомотором 1.0 TCe, выдающим 100 лошадиных сил. Единственная возможность выбора - это трансмиссия, машине доступны 5-ступенчатая трансмиссия, или же бесступенчатый вариатор. Тестовый автомобиль оснащен автоматической трансмиссией CVT.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Неудивительно, что новый Taliant построен на модульной платформе CMF-B. Архитектура шасси здесь прежняя, "Логановская": подвеска McPherson спереди, полузависимая подвеска сзади, да и барабанные тормоза задних колес никуда не делись.

Не секрет, что в представительстве бренда в Украине рассчитывают на значительные продажи модели в корпоративном сегменте. А уж по каким дорогам не ездят служебные авто - только их водителям и известно. Именно поэтому мы решили испытать новинку не только на широких трассах, но и на неидеальных провинциальных дорожках. Главное условие - наличие твердого покрытия. Последнее, кстати, за ночь щедро укрыл снег - тем интереснее.

В общем, характер авто вполне повторяет классический и хорошо знакомый Logan: несколько шумная, но упругая и выносливая подвеска, понятная пара "двигатель-коробка" и легкий руль. Вообще, единственный минус комфортной подвески - это "валкость" при обгоне машины более быстрыми авто на трассе на скорости более 100 км/ч.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

С места до 100 км/ч авто разгоняется за 13 секунд. В общем, пустому седану 100-сильного двигателя вполне хватает. Единственное, что при обгонах на скоростях "за сто" машине надо давать некоторое время "раскрутиться". Нередко при разгоне тахометр раскручивается до 4 000 об/мин и даже больше.

По городу "француз" потребляет от 6,7 до 7 литров на 100 км пробега. В случае движения по трассе ситуация интереснее: если двигаться 90-100 км/ч, то Taliant хватит около 6 литров на 100 км. Но если двигаться быстро, то расходомер приближается к цифре "7".

Интересно, что машина имеет довольно неплохую звукоизоляцию от воды - лужи и колеи с водой в салоне почти не слышно. А вот гравий, которым все еще посыпают региональные дороги зимой, напоминает о себе характерным "дребезжанием" по задним аркам.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Цена вопроса

На украинском рынке Renault Taliant доступен в двух версиях - Authentic и Evolution. Цены на "Аутенический" седан начинаются с отметки 629 900 грн. Доплата за вариатор составляет 60 тысяч гривен. В базовой комплектации присутствуют датчики света и дождя, крепления для детских сидений ISOFIX, кондиционер, парктроник, аудиосистема с Bluetooth и тому подобное.

Цены на версию Evolution начинаются с 679 400 грн. Среди ключевых особенностей более дорогой версии - датчики давления в шинах, климат-контроль, камера заднего вида, сенсорный экран мультимедиа, легкосплавные диски и др.

Тест-драйв Renault Taliant: преимущества и недостатки доступного седана

Преимущества и недостатки Renault Taliant

Сильные стороны Renault Taliant:

  • Демократичный ценник
  • Большой багажник
  • Поддержка "92-го" бензина
  • Резвый и экономный двигатель
  • Бесключевой доступ

Недостатки седана:

  • Отсутствие выбора двигателей
  • Короткий подлокотник
  • Отсутствие диодной оптики

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Renault Тест-драйв Автомобильный рынок
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