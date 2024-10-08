Тест-драйв Nissan Qashqai: переваги та недоліки оновленого гібридного кросовера

Що змінилось зовні

З рестайлінгом, який настав після трьох років виробництва, зовнішність Qashqai привели до спільного знаменника з більш сучаснішими моделями японського автовиробника – з електромобілем Nissan Ariya, оновленим кросовером Juke та ін. Проте деякі невибагливі автомобілісти плутали героя нашого тесту з іншими азіатськими автовиробниками.

Як би там не було, замість колишньої V-подібної радіаторної решітки на передній частині авто з'явився новомодний широкий "гриль" з інтегрованими й одночасно розрізненими компонентами діодної світлотехніки. При цьому самі фари стали набагато компактнішими та виконані ніби двоповерховими – верхній поверх займають денні ходові вогні, а знизу розташувались матричні фари.

На задній частині уважні автомобілісти можуть помітити ліхтарі зі "свіжим" наповненням і більш рельєфний бампер. Цікаво, що за замовчуванням оптика виглядає біло-прозорою, і контрастні показники виглядають більш ефектно. До речі, тестовий автомобіль у якості опції також отримав пакет зовнішнього декору N-Design, що включає спортивні акценти та 20-дюймові колеса замість стандартних діаметром 18 або 19 дюймів. Окрім того, для машини запропоновано кілька нових кольорів кузова, і зелений, у який пофарбовано тестовий кросовер – один з них.

Варто відмітити систему кругового моніторингу японського авто. По-перше, камери розташовані доволі високо, тому навіть після подорожі дощовими дорогами вони забезпечують непогану видимість. Окрім того, траєкторії руху машини малюються досить точно – мінімум запасу і при цьому графіка "не наїжджає" на сторонні предмети. До того ж у системи кругового огляду з'явилися режими з тривимірним виглядом та "прозорим капотом".

Шукаємо оновлення у салоні

Зміни в салоні оновленого авто не такі масштабні, як в екстер'єрі. Найбільш помітні зміни стосуються матеріалів оздоблення та фірмового інфотейменту. Так, нова медіасистема побудована на операційній системі Android, яка отримала вбудовані карти Google та більш розумний голосовий помічник. Цікаво, що система автоматичної парковки навчилась запам'ятовувати місця стоянки, що часто використовуються.

Також топові комплектації після оновлення можуть похвалитись оздобленням торпедо та трансмісійного тонелю штучною шкірою – алькантарою. З одного боку, це справді ефектно та зовсім не так, як у більшості конкурентів. До того ж, у сонячну погоду таке покриття мінімізує "зайчики" від скла та пластику, які можуть сліпити водія та пасажирів.

Але питання практичності… Є певне побоювання, що у зоні контакту рук та особливо ліктів, біля джойстика коробки передач, з часом вона може витертись, а про пролиту каву поблизу підстаканника навіть і думати не будемо.

Крісла переднього ряду з оновленням також отримали функцію масажу. Звичайно, за доплату. Масаж має три програми, які впливають на зони попереку та спину. Активується він кнопкою на самому кріслі. А ось керувати режимами треба вже через центральний екран.

Відчувається, що інженери однаково піклувались як про пасажирів переднього, так і заднього ряду. Звичайно, підлокітником з парою підстаканників та роз'ємами для зарядки смартфонів сьогодні нікого не здивуєш. А от задніми дверима, які відкриваються щонайменше на 90 градусів справді здивувати можна, адже такий функціонал зустрінеш нечасто. Особливо такий "розмах" оцінять татусі, яким періодично треба встановлювати дитячі крісла.

Багажний відсік Qashqai з гібридною силовою установкою трохи втратив корисного простору порівняно з неелектрифікованими версіями. По ліву сторону у багажнику версії E-Power під масивною пластиковою накладкою встановлено акумулятор, тому багажник може вмістити трохи менше речей – 455 проти 504 літрів.

Ще й "виглядає" він досить незвично, інколи заважаючи використати всю ширину відсіку. Але під основною підлогою знайшлось місце для майже повнорозмірного (для базових версій це і є основний розмір) запасного колеса 215/55 R18, а в ньому лежить ще й сабвуфер Bose.

Технічна сторона кросовера

Тестовий автомобіль оснащений системою послідовного гібриду e-Power. Сумарна потужність силової установки становить 190 к.с., машина доступна лише з переднім приводом. У гібридній силовій установці e-Power використаний бензиновий турбований трициліндровий двигун на 1,5 л з безпосереднім упорскуванням та системою зміни ступеня стиснення.

Завдяки цій системі мотор може максимально ефективно працювати у різних режимах. Так, на низьких оборотах, коли не працює турбіна, ступінь стиснення піднімається до 14:1. За рахунок цього підвищується ефективність згоряння бензину та віддача двигуна. А коли в роботу на повну силу набирає турбонадув, то для запобігання виникненню детонації двигун зменшує ступінь стиснення до 8:1.

Цікаво, що бензиновий двигун не пов'язаний із колесами, а є приводом генератора, який заряджає акумулятор та живить електродвигун. Привід коліс виконує безпосередньо електродвигун. Коробки передач немає як такої. Її роль виконує редуктор, встановлений безпосередньо на передній осі, в одному корпусі з електродвигуном.

Як їде оновлений гібрид

Коли автомобілісти бачать, що перед ними гібрид, одразу виникає питання про витрату палива. З цим параметром у Nissan Qashqai все дуже залежить від умов експлуатації. Так, якщо авто пересувається у місті, то за концепцією та витратою енергії (від ДВЗ та електромоторів) воно наближається до електромобіля – тобто у щільному трафіку "їсть" менше, ніж на швидкості по трасі. Тобто у місті легко можна вкластись у 5,8-6 літра на 100 км пробігу. Якщо їхати 110-130 км/год по незавантаженій дорозі, то машина витрачає не більше 6,6 літра на кожні 100 км дороги. Насправді, це доволі скромний апетит, якщо враховувати розміри японського кросовера.

Цікаво, що у Nissan Qashqai є й суто електричний режим – не дарма ж у багажнику частину корисного місця віддали батареї. Але розраховувати на рекордні пробіги не варто, машина може обійтись без бензину не більше 3-4 км, і лише якщо не їхати швидше 20-30 км/год. Цього може вистачити, якщо треба десь проїхатись по парку, або по дорозі, куди виїзд на авто з ДВЗ заборонений. Так-так, такі ділянки вже є у кількох країнах ЄС.

Є ще одна "фішка", яка ріднить гібридний кросовер з електромобілями. Це "однопедальний" режим, або ж e-Pedal. Коли він увімкнений, то при мінімальному знятті ноги з педалі акселератора активується максимальний рівень рекуперації, який повертає кінетичну енергію у батарею. І працює вона до повної зупинки авто. Простими словами, можна не тиснути на гальма, а просто при необхідності загальмувати – відпустити "газ". Але перш ніж довіряти електроніці, не буде зайвим поекспериментувати. Адже на дорозі бувають ситуації, коли без класичних гальм не обійтись.

Попри 20-дюймові колісні диски та непогану динаміку, герой нашого тесту приємно здивував плавністю ходу. Звичайно, підвіска та низькопрофільні шини не встигають відпрацьовувати серію хвиль, чи тріщин старого асфальту. Але невеликі ями, повздовжні хвилі, та інші неприємні вади асфальту залишаються десь під авто.

У японського кросовера є й певна підготовка для виїзду на бездоріжжя. Кліренс 175 мм досить практичний. Він дозволяє за необхідності заскочити на бордюр, чи сміливо штурмувати взимку "наледі" на непочищеній дорозі. До того ж, за рахунок електронної імітації міжколісного диференціалу "Кашкай" їде навіть коли одне з ведучих коліс втрачає зчеплення з дорогою. Але все ж завжди варто памятати про те, що Nissan Qashqai E-Power – лише передньопривідний.

На українському ринку ціни на Nissan Qashqai починаються з 1 116 090 гривень. За цю суму клієнти отримають авто у базовій версії з 140-сильним двигуном. Загалом, для машини доступно 5 комплектацій. Цікаво, що найбільш потужна гібридна силова установка E-Power потужністю 190 к.с., як на тестовому авто, може бути на авто в будь-якій комплектації – від базової до найдорожчої. І коштує такий гібрид від 1 590 950 до 1 982 000 гривень.

Переваги та недоліки Nissan Qashqai

Ключові переваги героя нашого тесту:

Стильна зовнішність

Ефективні адаптивні фари

Скромний апетит

Наявність "електричного" режиму

Широкий кут відкривання дверей

Головні недоліки кросовера: