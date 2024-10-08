Тест-драйв Nissan Qashqai: преимущества и недостатки обновленного гибридного кроссовера

Что изменилось снаружи

С рестайлингом, наступившим после трех лет производства, внешность Qashqai привели к общему знаменателю с более современными моделями японского автопроизводителя – с электромобилем Nissan Ariya, обновленным кроссовером Juke и т.д. Однако некоторые неприхотливые автомобилисты путали героя нашего теста с другими азиатскими автопроизводителями.

Как бы то ни было, вместо прежней V-образной решетки радиатора на передней части авто появился новомодный широкий "гриль" с интегрированными и одновременно разрозненными компонентами диодной светотехники. При этом сами фары стали намного компактнее и выполнены как двухэтажные – верхний этаж занимают дневные ходовые огни, а снизу расположились матричные фары.

На задней части внимательные автомобилисты могут заметить фонари со свежим наполнением и более рельефный бампер. Интересно, что по умолчанию оптика выглядит бело-прозрачной и контрастные показатели выглядят более эффектно. Кстати, тестовый автомобиль в качестве опции также получил пакет внешнего декора N-Design, включающий в себя спортивные акценты и 20-дюймовые колеса вместо стандартных диаметром 18 или 19 дюймов. Кроме того, для машины предложено несколько новых цветов кузова и зеленый, в который окрашен тестовый кроссовер – один из них.

Следует отметить систему кругового мониторинга японского авто. Во-первых, камеры расположены достаточно высоко, поэтому даже после путешествия по дождевым дорогам они обеспечивают неплохую видимость. Кроме того, траектории движения машины рисуются достаточно точно – минимум запаса и при этом графика "не наезжает" на посторонние предметы. К тому же у системы кругового обзора появились режимы с трехмерным видом и "прозрачным капотом".

Ищем обновления в салоне

Изменения в салоне обновленного авто не столь масштабны, как в экстерьере. Наиболее заметные изменения касаются отделочных материалов и фирменного инфотеймента. Так, новая медиасистема построена на операционной системе Android, получившей встроенные карты Google и более умный голосовой помощник. Интересно, что система автоматической парковки научилась запоминать часто используемые места стоянки.

Также топовые комплектации после обновления могут похвастаться украшением торпедо и трансмиссионного тоннеля искусственной кожей – алькантарой. С одной стороны, это действительно эффектно и совсем не так, как у большинства конкурентов. К тому же, в солнечную погоду такое покрытие минимизирует зайчики от стекла и пластика, которые могут слепить водителя и пассажиров.

Но вопрос практичности… Есть определенное опасение, что в зоне контакта рук и особенно локтей, возле джойстика коробки передач, со временем она может вытереться, а о пролитом кофе у подстаканника даже и думать не будем.

Кресла переднего ряда с обновлением получили также функцию массажа. Конечно, за доплату. Массаж имеет три программы, которые влияют на зоны поясницы и спину. Активируется он кнопкой в самом кресле. А вот управлять режимами нужно уже через центральный экран.

Чувствуется, что инженеры все равно заботились как о пассажирах переднего, так и заднего ряда. Конечно, подлокотником с парой подстаканников и разъемами для зарядки смартфонов сегодня никого не удивишь. А вот задней дверью, которая открывается по меньшей мере на 90 градусов, действительно удивить можно, ведь такой функционал встретишь нечасто. Особенно такой "размах" оценят папы, которым периодически нужно устанавливать детские кресла.

Багажный отсек Qashqai с гибридной силовой установкой немного потерял объемом по сравнению с неэлектрифицированными версиями. По левую сторону в багажнике версии E-Power под массивной пластиковой накладкой установлен аккумулятор, поэтому багажник может вместить чуть меньшее количество вещей – 455 против 504 литров.

Еще и "выглядит" он довольно необычно, иногда мешая использовать всю ширину отсека. Но под основным полом нашлось место для почти полноразмерного (для базовых версий – это и есть основной размер) запасного колеса 215/55 R18, а в нем лежит еще и сабвуфер Bose.

Техническая сторона кроссовера

Тестовый автомобиль оборудован системой последовательного гибрида e-Power. Суммарная мощность силовой установки составляет 190 л.с., машина доступна только с передним приводом. В гибридной силовой установке e-Power использован бензиновый турбированный трехцилиндровый двигатель на 1,5 л с непосредственным впрыском и системой изменения степени сжатия.

Благодаря этой системе мотор может максимально эффективно работать в разных режимах. Да, на низких оборотах, когда не работает турбина, степень сжатия поднимается до 14:1. За счет этого увеличивается эффективность сгорания бензина и отдача мотора. А когда в работу вовсю набирает турбонадув, то для предотвращения возникновения детонации двигатель уменьшает степень сжатия до 8:1.

Интересно, что бензиновый двигатель не связан с колесами, а является приводом генератора, заряжающего аккумулятор и питающего электродвигатель. Привод колес выполняет непосредственно электродвигатель. Коробки передач нет как таковой. Ее роль выполняет редуктор, установленный непосредственно на передней оси, в одном корпусе с электродвигателем.

Как едет обновленный гибрид

Когда автомобилисты видят, что перед ними гибрид сразу возникает вопрос о расходе топлива. С этим параметром у Nissan Qashqai все сильно зависит от условий эксплуатации. Так, если авто передвигается в городе, то по концепции и расходу энергии (от ДВС и электромоторов) оно приближается к электромобилю – то есть в плотном трафике "ест" меньше, чем на скорости по трассе. То есть, в городе легко можно уложиться в 5,8-6 литра на 100 км пробега. Если ехать 110-130 км/ч по незагруженной дороге, то машина тратит не больше 6,6 литра на каждые 100 км дороги. На самом деле это довольно скромный аппетит, если учитывать размеры японского кроссовера.

Интересно, что у Nissan Qashqai есть и чисто электрический режим – не зря же в багажнике часть полезного места отдали батарее. Но рассчитывать на рекордные пробеги не стоит, машина может обойтись без бензина не больше 3-4 км, и только если не ехать быстрее 20-30 км/ч. Этого может хватить, если нужно где-то проехаться по парку или по дороге, куда выезд на авто с ДВС запрещен. Да-да, такие участки уже есть в нескольких странах ЕС.

Есть еще одна "фишка", которая роднит гибридный кроссовер с электромобилями. Это "однопедальный" режим, или e-Pedal. Когда он включен, при минимальном снятии ноги с педали акселератора активируется максимальный уровень рекуперации, который возвращает кинетическую энергию в батарею. И работает она до полной остановки авто. Простыми словами, можно не давить на тормоза, а просто при необходимости затормозить – отпустить "газ". Но прежде чем доверять электронике, не будет лишним поэкспериментировать. Ведь на дороге бывают ситуации, когда без классических тормозов не обойтись.

Несмотря на 20-дюймовые колесные диски и хорошую динамику, герой нашего теста приятно удивил плавностью хода. Конечно, подвеска и низкопрофильные шины не успевают отрабатывать серию волн или трещин старого асфальта. Но небольшие ямы, продольные волны и другие неприятные изъяны асфальта остаются где-то под авто.

У японского кроссовера есть и определенная подготовка для выезда на бездорожье. Клиренс 175 мм достаточно практичен. Он позволяет при необходимости заскочить на бордюр, или смело штурмовать зимой "наледи" на неочищенной дороге. К тому же, за счет электронной имитации межколесного диференциала "Кашкай" едет даже когда одно из ведущих колес теряет сцепление с дорогой. Но все же всегда следует помнить о том, что Nissan Qashqai E-Power – только переднеприводный.

На украинском рынке цены на Nissan Qashqai начинаются с 1 116 090 гривен. За эту сумму клиенты получат авто в базовой версии со 140-сильным двигателем. В общей сложности, для машины доступно 5 комплектаций. Интересно, что наиболее мощная гибридная силовая установка E-Power мощностью 190 л.с., как на тестовом авто, может быть на авто в любой комплектации – от базовой до самой дорогой. И стоит такой гибрид от 1 590 950 до 1 982 000 гривен.

Преимущества и недостатки Nissan Qashqai

Ключевые преимущества героя нашего теста:

Стильная внешность

Эффективные адаптивные фары

Скромный аппетит

Наличие "электрического" режима

Широкий угол открывания дверей

Главные недостатки кроссовера: