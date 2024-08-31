Тест-драйв Hyundai Santa Fe: переваги та недоліки нового кросовера

Про новий Hyundai Santa Fe за тиждень знайомства доводилося чути безліч цікавих питань, але ніхто й припустити не міг, що ефектний та масивний кросовер може коштувати менше ніж 50 тисяч доларів. Корейським інженерам і дизайнерам вдалося створити машину, яка справді виглядає дорожчою, ніж є. Але що новинка приховує усередині? У цьому розбиралися журналісти РБК-Україна.

Корейський "квадрат"

Корейський кросовер зустрів вашого покірного слугу цікавою графікою фар. Піксельні літери "Н" виконують роль денних ходових вогнів та покажчиків повороту. Схоже рішення можна зустріти на електромобілі Ioniq 5, але на більшому Santa Fe та пікселі більше.

Всі відзначають, що візуально Santa Fe став помітно масивнішим і брутальнішим за попередника. Насамперед, на це враження грають прямокутні форми, прямий капот і великі колеса. Для п'ятого покоління "Санта Фе" доступні колісні диски розмірністю від 18 до 21 дюйми, тоді як попередник міг мати колеса діаметром всього 17-20 дюймів. При цьому габаритні розміри автомобілів зросли не радикально.

Так, у довжину новий кросовер перевершує колишню модель лише на 45 мм (тепер 4830 мм), а ширина взагалі не змінилася і становить 1900 мм. Ще 35 мм додане у висоту – до 1720 мм. Хоча, на перший погляд, може здатися, що машина навіть стала дещо нижчою. На це враження грає низька лінія задніх ліхтарів та приспущена поясна лінія молдингів.

При цьому помітно зросла колісна база плюс 50 мм (до 2815 мм). Це означає саме те, що очікували деякі власники попереднього покоління – збільшення запасу для ніг пасажирів другого ряду та приріст вільного місця у багажнику.

Цікаво, що на стійках кузова за задніми дверима розмістилися приховані ручки, які повинні допомагати підніматися до встановленого на даху багажного кофру або намету. Доступ до них – тільки після відмикання ключем із боку салону.

Окремо варто звернути увагу на кришку багажника – на ній розташувалися дві камери. Навіщо дві? Перша - встановлена на рівні пояса - активується під час руху заднім ходом і показує "картинку" під час повільного маневрування. Інша розташована біля молдингу, нагорі. Її завдання – відображати ситуацію за авто під час руху. Зображення може транслюватися в салонне дзеркало заднього виду. Ця опція буде корисною вночі, або коли ви везете за собою причіп.

Пару слів про світлодіодні фари. Навіть у "топі" вони не адаптивні, хоч і з автоматичним режимом і, звичайно, діодні. При цьому відчувається, що датчик світла налаштований не дуже чутливо, адже часто вночі зустрічні машини "блимали" далеким світлом фар, просячи перейти на ближній.

Є де розгулятися

"Розтягнута" колісна база у поєднанні з більш "квадратним" кузовом дозволили зробити салон більш просторим. За офіційними даними, відстань між першим та другим рядом сидінь зросла на 35 мм (у гібрида на 20 мм).

Попрацювали корейські інженери також й над багажником. Проєм задніх дверей зроблений максимально широким: 1275 мм замість 1130 мм у четвертій генерації. Тому основні задні ліхтарі повністю розташовані на дверях, хоча є додаткові секції дублюючі в бампері. Об'єм багажника у п'ятимісній конфігурації справді вражає – 725 літрів замість колишніх 634 літрів. Крім того, під підлогою є велика ніша, і за потреби можна посунути крісла заднього ряду вперед і отримати додатковий простір по довжині.

Водія в салоні зустрічає єдина вигнута панель з двома екранами діагоналлю 12,3 дюйми кожен, геометричний дизайн та повноцінна центральна консоль з окремим пультом клімат-контролю, що поєднує кнопки, рукоятки та тачскрин на 6,6 дюйми. З одного боку, зручно, що частина кнопок досі справжні, фізично.

Але вони керують не першочерговими функціями – переважно аудіосистемою. А ось необхідні в дорозі речі на кшталт примусового обдування на лобове скло або рециркуляція – вже сенсорні, і на швидкості можна трохи сплутати.

Приємно, що перед переднім пасажиром одразу два "бардачки", і у верхній на хвилі "поствірусних" трендів вбудований майданчик для дезінфекції особистих речей ультрафіолетовими променями. Замість важеля КПП керування трансмісією укладено на підрульовий перемикач. Тому на центральній консолі є пара великих бездротових зарядок та місткі підсклянники.

Оригінально конструктори вирішили питання із портами зарядки гаджетів для задніх пасажирів – їх вбудували у спинки передніх крісел. Традиційне місце на трансмісійному тунелі зайняв великий висувний бокс – під час нашої подорожі пасажири наповнювали його цукерками. Чому б і ні?

Особливість флагманського пакету Calligraphy – сидіння оббиті шкірою Nappa, а також панорамний дах із двома роздільними секціями. Подорож до одного з обласних центрів на заході України показала, що посадка за кермом досить зручна – висока та в міру жорстка, навіть не хотілося зупинятися. А якщо й зупинилися, є кілька вільних хвилин, то можна скористатися відкидною підставкою для ніг.

П'ять на двох

Наразі українським покупцям доступна пара бензинових двигунів об'ємом 2,5 літра – один атмосферний потужністю 194 к.с., а другий – турбований, на 281 силу. Тестовий кросовер оснащений потужнішим варіантом, що поєднується з 8-ступінчастим преселективним "роботом" з двома зчепленнями.

Перші хвилини за кермом дають зрозуміти, що двигун і трансмісія відмінно підходять один одному: незалежно від оборотів КПП дуже плавно і беззвучно змінює передачі, не допускаючи навіть натяків на ривки та вимушені паузи. Також зауважуєш, що існуючі встановлені автовиробником режими руху досить сильно змінюють характер кросовера.

Так, у "Еко" машина ніби втрачає до третини своєї потужності, розганяючись поступово і вже з 1500-1600 оборотів за хвилину намагаючись переключатися на вищу передачу. Але якщо водієві потрібно різко прискоритися, то варто продавити педаль акселератора, і автомобіль повертається до повної динаміки. У "Спорті" машина начебто стає більш емоційною. Кожне натискання на "газ" супроводжується "скиданням" передачі вниз, приємним гарчанням "турбочетвірки" та потужним ривком вперед. При цьому Santa Fe у дусі повнорозмірних позашляховиків серйозно присідає на задню вісь і показує хорошу динаміку у 7,8-8 секунд з місця до першої сотні.

Частотно-адаптивні амортизатори SDC3, гідравлічні опори підрамників та ряд інших кроків, на думку інженерів, мали б додати автомобільний комфорт порівняно з попередником. З комфортом дійсно у машини все дуже і дуже непогано. Єдине – кросовер недолюблює невеликі нерівності та гострі краї ям, що легко пояснюється 21-дюймовими дисками із низькопрофільними шинами.

Великий кросовер любить паливо. Але завжди можна знайти режим, у якому машина їхатиме досить економічно. Так, на "круїзі" зі швидкістю 120 км/год авто споживає близько 8-8,5 літри на 100 км залежно від рельєфу. Містом можна вкластися в 12,5-13 літра на 100 км, але для цього потрібно дуже акуратно працювати з педаллю акселератора. Якщо ж не намагатися економити, то витратомір у мегаполісі може підскочити до 15 літрів.

Чому ми майже нічого не сказали про роботу повного приводу? Саме тому, що вона працює повністю непомітно, підключаючись лише за стрімких розгонів. В арсеналі "корейця" кілька позашляхових режимів ("Сніг", "Пісок" та "Бруд"), що відрізняються характером роботи системи контролю тяги, ABS, ESP та інших електронних асистентів.

Ціна питання

Кросовер Hyundai Santa Fe на українському ринку доступний у трьох виконаннях: Dynamic, Elegance та Top. За базову, динамічну версію в автосалонах бренду просять від 1807000 грн за авто з атмосферним двигуном і переднім приводом. Доплата за повний привід становить близько 64 тисяч гривень, а авто з турбомотором коштує ще на 132 тисячі гривень дорожче. У "базі" вже є вісім подушок безпеки, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктроніки, камера заднього виду, цифрова панель приладів і т.д.

Дві дорожчі версії доступні тільки з потужнішим мотором і трансмісією 4х4. У "Топі" за 2 374 700 грн проекційний дисплей, систему кругового огляду, асистент дистанційного паркування, вентиляція переднього та підігрів заднього ряду крісел, аудіосистема Bose, термозахисне скло тощо. Крім того, за бажання отримати третю низку крісел автомобілісти повинні будуть доплатити 45 тисяч гривень.

Переваги та недоліки

ТОП-5 переваг:

Ефектний дизайн.

Широта можливостей трансформації салону.

Комфортна підвіска.

Наявність рідкісних опцій - ультрафіолетовий бардачок, два люки і т.д.

Можливість замовити третій ряд крісел.

ТОП-5 недоліків: