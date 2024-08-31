Тест-драйв Hyundai Santa Fe: преимущества и недостатки нового кроссовера

О новом Hyundai Santa Fe за неделю знакомства приходилось слышать множество интересных вопросов, но никто и предположить не мог, что эффектный и массивный кроссовер может стоить менее 50 тысяч долларов. Корейским инженерам и дизайнерам удалось создать машину, которая действительно выглядит дороже, чем есть. Но что новинка скрывает внутри? В этом разбирались журналисты РБК-Украина.

Корейский "квадрат"

Корейский кроссовер встретил вашего покорного слугу интересной графикой фар. Пиксельные буквы "Н" выполняют роль дневных ходовых огней и указателей поворота. Похожее решение можно встретить на электромобиле Ioniq 5, но на большем Santa Fe и пиксели больше.

Все отмечают, что визуально Santa Fe стал заметно массивнее и брутальнее предшественника. В первую очередь, на это впечатление играют прямоугольные формы, прямой капот и большие колеса. Для пятого поколения "Санта Фе" доступны колесные диски размерностью от 18 до 21 дюйма, тогда как предшественник мог иметь колеса диаметром всего 17-20 дюймов. При этом габаритные размеры авто выросли не радикально.

Так, в длину новый кроссовер превосходит прежнюю модель всего на 45 мм (теперь 4830 мм), а ширина вообще не изменилась и составляет 1900 мм. Еще 35 мм прибавлено в высоту – до 1720 мм. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что машина даже стала несколько ниже. На это впечатление играет низкая линия задних фонарей и приспущенная поясная линия молдингов.

При этом заметно подросла колесная база плюс 50 мм (до 2815 мм). Это означает именно то, что ожидали некоторые владельцы предыдущего поколения – увеличение запаса для ног пассажиров второго ряда и прирост свободного места в багажнике.

Интересно, что на стойках кузова за задней дверью разместились скрытые ручки, которые должны помогать подниматься к установленному на крыше багажному кофру или палатке. Доступ к ним – только после отпирания ключом со стороны салона.

Отдельно стоит обратить внимание на крышку багажника – на ней расположились сразу две камеры. Зачем две? Первая – установленная на уровне пояса – активируется при движении задним ходом и показывает "картинку" во время медленного маневрирования. Другая же расположена у молдинга, наверху. Ее задача – отражать ситуацию позади авто во время движения. Изображение из нее может транслироваться в салонное зеркало заднего вида. Эта опция будет полезна ночью, или когда вы везете за собой прицеп.

Пару слов о светодиодных фарах. Даже в "топе" они не адаптивны, хоть и с автоматическим режимом и, конечно, диодные. При этом чувствуется, что датчик света настроен не очень чувствительно, ведь часто ночью встречные машины "мигали" дальним светом фар, прося переключиться на ближний.

Есть где разгуляться

"Растянутая" колесная база в сочетании с более "квадратным" кузовом позволили сделать салон более просторным. По официальным данным, расстояние между первым и вторым рядом сидений выросло на 35 мм (у гибрида на 20 мм).

Поработали корейские инженеры и над багажником. Проем задней двери сделан максимально широким: 1275 мм вместо 1130 мм в четвертых генерациях. Поэтому основные задние фонари полностью расположены на дверях, хотя имеются дополнительные дублирующие секции в бампере. Объем багажника в пятиместной конфигурации действительно впечатляет – 725 литров вместо прежних 634 литров. Кроме того, под полом есть большая ниша, и при необходимости можно подвинуть кресла заднего ряда вперед и получить дополнительное пространство по длине.

Водителя в салоне встречает единственная изогнутая панель с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, геометрический дизайн и полноценная центральная консоль с отдельным пультом климат-контроля, сочетающий кнопки, рукоятки и тачскрин на 6,6 дюйма. С одной стороны, удобно, что часть кнопок все еще подлинны, физически.

Но они управляют не первоочередными функциями – в основном аудиосистемой. А вот необходимые в пути вещи типа принудительного обдува на лобовое стекло или рециркуляция – уже сенсорные, и на скорости можно несколько спутать.

Приятно, что перед передним пассажиром сразу два "бардачка", и в верхней на волне "поствирусных" трендов встроена площадка для дезинфекции личных вещей ультрафиолетовыми лучами. Вместо рычага КПП управление трансмиссией уложено на подрулевой переключатель. Поэтому на центральной консоли есть пара больших беспроводных зарядок и вместительные подстаканники.

Оригинально конструкторі решили вопрос с портами зарядки гаджетов для задних пассажиров – их встроили в спинки передних кресел. Традиционное место на трансмиссионном тоннеле занял большой выдвижной бокс – во время нашего путешествия пассажиры наполняли его конфетами. Почему бы и нет?

Особенность флагманского пакета Calligraphy – сиденья обитые кожей Nappa, а также панорамная крыша с двумя раздельными секциями. Путешествие в один из областных центров на западе Украины показало, что посадка за рулем достаточно удобная – высокая и в меру жесткая, даже останавливаться не хотелось. А уж если и остановились, есть несколько свободных минут, то можно воспользоваться откидной подставкой для ног.

Пять на двоих

В настоящее время украинским покупателям доступна пара бензиновых двигателей объемом 2,5 литра – один атмосферный мощностью 194 л.с., а второй – турбированный, на 281 силу. Тестовый кроссовер оснащен более мощным вариантом, сочетающимся с 8-ступенчатым преселективным "роботом" с двумя сцеплениями.

Первые минуты за рулем дают понять, что двигатель и трансмиссия отлично подходят друг другу: независимо от оборотов КПП очень плавно и беззвучно меняет передачи, не допуская даже намеков на рывки и вынужденные "паузы". Также замечаешь, что существующие установленные автопроизводителем режимы движения достаточно сильно меняют характер кроссовера.

Так, у "Эко" машина будто теряет до трети своей мощности, разгоняясь постепенно и уже с 1500-1600 оборотов в минуту пытаясь переключаться на более высокую передачу. Но если водителю нужно резко ускориться, то стоит "продавить" педаль акселератора, и автомобиль возвращается к "полной" динамике. В "Спорте" машина вроде бы становится более эмоциональной. Каждое нажатие на "газ" сопровождается "сбросом" передачи вниз, приятным рычанием "турбочетверки" и мощным рывком вперед. При этом Santa Fe в духе полноразмерных внедорожников серьезно приседает на заднюю ось и показывает хорошую динамику в 7,8-8 секунд с места до первой сотни.

Частотно-адаптивные амортизаторы SDC3, гидравлические опоры подрамников и ряд других шагов по мнению инженеров должны были бы добавить автомобильный комфорт по сравнению с предшественником. С комфортом действительно у машины все очень и очень неплохо. Единственное – кроссовер недолюбливает небольшие неровности и острые края ям, что легко объясняется 21-дюймовыми дисками с низкопрофильными шинами.

Большой кроссовер любит топливо. Но всегда можно найти режим, в котором машина будет ехать довольно экономично. Так, на "круизе" со скоростью 120 км/ч авто потребляет около 8-8,5 литра на 100 км в зависимости от рельефа. По городу можно уложиться в 12,5-13 литра на 100 км, но для этого нужно очень аккуратно работать с педалью акселератора. Если же не пытаться экономить, то расходомер в мегаполисе может подскочить и до 15 литров.

Почему мы почти ничего не сказали о работе полного повода? Именно потому, что она работает полностью незаметно, подключаясь только при стремительных разгонах. В арсенале "корейца" несколько внедорожных режимов ("Снег", "Песок" и "Грязь"), отличающиеся характером работы системы контроля тяги, ABS, ESP и других электронных ассистентов.

Цена вопроса

Кроссовер Hyundai Santa Fe на украинском рынке доступен в трех исполнениях: Dynamic, Elegance и Top. За базовую, динамическую версию в автосалонах бренда просят от 1 807 000 грн за авто с атмосферным двигателем и передним приводом. Доплата за полный привод составляет около 64 тысяч гривен, а авто с турбомотором стоит еще на 132 тысяч грн дороже. В "базе" уже есть восемь подушек безопасности, двузонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, цифровая приборная панель и т.д.

Стоит отметить, что две более дорогие версии доступны только с более мощным мотором и трансмиссией 4х4. В "Топе" за 2 374 700 грн проекционный дисплей, систему кругового обзора, ассистент дистанционной парковки, вентиляция переднего и подогрев заднего ряда кресел, аудиосистема Bose, термозащитное стекло и т.д. Кроме того, при желании получить третий ряд кресел автомобилисты должны будут доплатить 45 тысяч гривен.

Достоинства и недостатки

ТОП-5 преимуществ:

Эффектный дизайн.

Широта возможностей трансформации салона.

Комфортная подвеска.

Наличие жидких опций – ультрафиолетовый "бардачок", два люка и т.д.

Возможность заказать третий ряд кресел.

ТОП-5 недостатков: