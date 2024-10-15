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Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 11:00
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Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера Фото: DS7 E-Tense (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Повнорозмірний кросовер DS7 Crossback став символом нового етапу розвитку преміального французького бренду. У руки журналістам автомобільної редакції потрапила оновлена версія електрифікованого кросовера. Про те, що змінилось з рестайлінгом, та про електричні можливості бензинового авто – в огляді РБК-Україна.

Менша назва, більше опцій

Кросовер DS 7 Crossback дебютував у 2017 році, та одразу став флагманською моделлю французького преміального бренду, що відколовся від материнської компанії Citroen у 2014 році. У 2022-му автомобіль пережив оновлення. Маркетологи підійшли до рестайлінгу кардинально – навіть скоротили назву, прибравши приставку Crossback. Тепер машина називається просто і лаконічно – DS 7.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Головні візуальні зміни – зовні. Так, передня отримала більші і більш кутасті радіаторні грати в дусі останніх новинок DS – компактного хетчбека DS 4 і бізнес-седана DS 9, до якого в 2020 році перейшла роль флагманської моделі.

З оновленням габаритні розміри авто майже не змінились. Лише за рахунок переднього та заднього бамперів нової форми додалось 33 мм – і тепер загалом 4593 мм. При цьому через похилий капот та широкі крила до габаритів треба дещо призвичаїтись. Добре, що за необхідності можна скористатись парк-троніками та камерами кругового моніторингу.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Окрім того, фари у оновленого DS 7 стали вужче, отримали нову матричну світлодіодну "начинку", але втратили ефектний поворотних кришталиків – цей недолік має з лишком компенсувати нова світлодіодна "вуаль" денних ходових вогнів. Адаптивні матричні фари працюють дуже "ніжно" і одночасно ефективно – дорога навіть при завантаженому трафіку весь час максимально освітлена, і при цьому жодна зустрічна машина не "мигала" дальнім світлом. Матричні фари DS Pixel LED Vision складаються з 84 світлодіодів і б'ють на 380 метрів.

Задня частина французького кросовера отримала нові двері багажника з інтегрованими в них вужчими світлодіодними ліхтарями та написом DS Automobiles між ними – раніше на цьому місці розташовувався напис Crossback. Заодно оновлено дизайн колісних дисків.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Зовні відрізнити плагін-гібридну модифікацію E-Tense від авто виключно з ДВЗ можна по лючку зарядки, який розташувався по правому борту, симетрично з кришкою горловини бензнобаку.

На світлій стороні

Дизайнери інтер'єру намагались поєднати цифровий світ з аналоговим. За технології відповідає пара моніторів, а за традиції – прямокутний хронограф, який при кожному запуску двигуна "відкривається". Під ним – кнопка запуску авто. Тестовий автомобіль виконаний у топ-версії Opera. Машина має оббивку шкірою наппа товщиною 4 мм, якою вкриті навіть карти дверей на передня панель.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Загалом, у салоні – без принципових змін. Нова медіасистема DS Iris System хоч і набула сучасного інтерфейсу та голосового управління, але зберегла колишній 12-дюймовий дисплей. Підключати смартфон за протоколом Mirror Screen тепер можна через Wi-Fi. Цікаво, що машина час від часу нагадує про свою батьківщину, без попередження на короткий час переводячи мову інтерфейсу мультимедійної системи з обраної англійської на французьку.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Французи не були б французами, якби в дусі класичних моделей концерну не вирішили б поекспериментувати з розташуванням деяких органів управління. Так, клавішам керування склопідйомниками знайшлось місце на трансмісійному тунелі, що дозволило зробити двері тоншими. Зручно, що поруч з селектором КПП є ніша під смартфон – у більшості однокласників його треба класти у підстаканник, якщо не хочеш, щоб гаджет заряджався від безпровідної зарядки.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Крісла можна вважати скоріш м'якими, хоча у дальній дорозі вони показали себе доволі комфортними – у тому числі через вбудований масаж, що активується через інфотеймент, або кнопкою на основі крісла. Задній ряд профільований під двох дорослих, хоча, звичайно, за паспортом машина п'ятимісна.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Цікаво, що інженери змогли зберегти пристойний об'єм багажника для гібридної версії, він становить 555 літрів. Рівень підлоги, ширина, висота та глибина багажника такі ж, як і у неелктрифікованих версій. Під фальшпідлогою, як і раніше, невелика ніша, тільки запасному колесу місця вже не знайшлось.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Технічна сторона кросовера

В основі силової установки лежить бензиновий двигун 1.6 PureTech, що розвиває 200 к.с. та 300 Нм. Він відправляє тягу на передню вісь через восьмиступінчастий "автомат" EAT8. Поруч з ним знайшлось місце 108-сильному електродвигуну, але він в машині не один. Повний привід французькому кросоверу забезпечує другий електромотор – потужністю 112 к.с., що встановлений на задній осі. Комбінована потужність гібридної системи дорівнює 300 к.с.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Цікаво, що на плагін-гібридному кросовері бак для пального трохи менший, ніж у суто бензинових версій, та вміщає 43 літри. Але не варто забувати, що також є й тягова батарея, яка у порівнянні з дорестайловою версією стала більшою на 1 кВт*год і тепер має ємність 14,2 кВт*год. Гібридна версія важча за авто без електричного обладнання приблизно на 300 кг.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Як їде "француз"

Перше, що відчуваєш за кермом гібридного кросовера – це запас тяги, який доступний з самого старту. Саме електрифікована силова установка дозволяє отримувати крутний момент в дуже широкому діапазоні обертів.

З перших кілометрів стає зрозумілим, що логіка роботи гібридної системи націлена на економію та на максимальне використання електротяги. Якщо в літій-іонній батареї є хоч трохи заряду, то автомобіль їхатиме на ньому.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Якщо ж батарея повністю розрядилася, то двигун працюватиме як на рух кросовера, так і на заряд батареї. Тільки в такому випадку початкової спритності від машини чекати не варто, та й витрата бензину суттєво збільшується. Варто розуміти, що без електрики машина легко споживає 10-13 л/100 км залежно від швидкості та трафіку.

Якщо ж тягова батарея заряджена, то машина легко вкладається у 4-6 літрів. Цікаво, що у місті авто споживає менше і більше витрачає батарею. На трасі ж навпаки – частіше залучається ДВЗ та батареї вистачає на довшу відстань, 150-200 км у середньому. Тому завжди варто пам'ятати, що якщо бажаєш отримати рекордні цифри витрати, батарею краще зарядити максимально.

Взагалі, зарядити DS 7 E-Tense можна як від звичайної домашньої розетки, так і від публічної зарядної станції європейського стандарту Type 2. Шкода, що швидкість заряджання від такої станції обмежується параметрами зарядного пристрою автомобіля на позначці у 7,4 кВт за годину. Тижневий досвід експлуатації показав, що на повну зарядку на публічних станціях треба від 2,5 до 3,5 години. При цьому навіть частину заряду можна витрачати відразу, для цього є суто електричний режим. З іншого боку, електрику можна й поберегти завдяки функції E-Save.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Також маршрути, прокладені по дорогам з ямками, показали, що оновлений DS 7 завдяки активній підвісці DS Active Scan Suspension, що аналізує дорожнє покриття попереду автомобіля й автоматично підлаштовується, намагається мінімізовувати розкачку від нерівностей. Але відчувається, що кросовер важкий, і має доволі високий центр тяжіння – це завжди треба враховувати при маневруванні на високій швидкості.

Ціна питання

На українському ринку ціни на плагін-гібридний DS 7 E-Tense починаються з позначки 2 473 040 грн за авто у комплектацію Rivoli. Топова версія Opera, у якій виконаний тестовий автомобіль, дещо дорожча та коштує 2 761 510 грн. Серед її особливостей – панорамний дах, масаж та вентиляція крісел, камера нічного бачення та ін.

Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Переваги та недоліки DS 7 E-Tense

Основні переваги плагін-гібридного кросовера:

  • Силова установка, що дозволяє використовувати бензин та електрику
  • Інформативний проекційний дисплей
  • Широкий діапазон налаштувань крісел
  • Відмінна розгінна динаміка
  • Наявність повного приводу

До недоліків DS 7 E-Tense належать:

  • Повільна зарядка батареї
  • Хитрий алгоритм роботи меню "мікроклімату"
  • Велика витрата палива при розрядженій батареї
  • Погана впізнаваність авто
  • Відсутність дизельного двигуна у "гібридній" лінійці
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