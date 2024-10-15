Тест-драйв DS7 E-Tense: переваги та недоліки кросовера

Повнорозмірний кросовер DS7 Crossback став символом нового етапу розвитку преміального французького бренду. У руки журналістам автомобільної редакції потрапила оновлена версія електрифікованого кросовера. Про те, що змінилось з рестайлінгом, та про електричні можливості бензинового авто – в огляді РБК-Україна.

Менша назва, більше опцій

Кросовер DS 7 Crossback дебютував у 2017 році, та одразу став флагманською моделлю французького преміального бренду, що відколовся від материнської компанії Citroen у 2014 році. У 2022-му автомобіль пережив оновлення. Маркетологи підійшли до рестайлінгу кардинально – навіть скоротили назву, прибравши приставку Crossback. Тепер машина називається просто і лаконічно – DS 7.

Головні візуальні зміни – зовні. Так, передня отримала більші і більш кутасті радіаторні грати в дусі останніх новинок DS – компактного хетчбека DS 4 і бізнес-седана DS 9, до якого в 2020 році перейшла роль флагманської моделі.

З оновленням габаритні розміри авто майже не змінились. Лише за рахунок переднього та заднього бамперів нової форми додалось 33 мм – і тепер загалом 4593 мм. При цьому через похилий капот та широкі крила до габаритів треба дещо призвичаїтись. Добре, що за необхідності можна скористатись парк-троніками та камерами кругового моніторингу.

Окрім того, фари у оновленого DS 7 стали вужче, отримали нову матричну світлодіодну "начинку", але втратили ефектний поворотних кришталиків – цей недолік має з лишком компенсувати нова світлодіодна "вуаль" денних ходових вогнів. Адаптивні матричні фари працюють дуже "ніжно" і одночасно ефективно – дорога навіть при завантаженому трафіку весь час максимально освітлена, і при цьому жодна зустрічна машина не "мигала" дальнім світлом. Матричні фари DS Pixel LED Vision складаються з 84 світлодіодів і б'ють на 380 метрів.

Задня частина французького кросовера отримала нові двері багажника з інтегрованими в них вужчими світлодіодними ліхтарями та написом DS Automobiles між ними – раніше на цьому місці розташовувався напис Crossback. Заодно оновлено дизайн колісних дисків.

Зовні відрізнити плагін-гібридну модифікацію E-Tense від авто виключно з ДВЗ можна по лючку зарядки, який розташувався по правому борту, симетрично з кришкою горловини бензнобаку.

На світлій стороні

Дизайнери інтер'єру намагались поєднати цифровий світ з аналоговим. За технології відповідає пара моніторів, а за традиції – прямокутний хронограф, який при кожному запуску двигуна "відкривається". Під ним – кнопка запуску авто. Тестовий автомобіль виконаний у топ-версії Opera. Машина має оббивку шкірою наппа товщиною 4 мм, якою вкриті навіть карти дверей на передня панель.

Загалом, у салоні – без принципових змін. Нова медіасистема DS Iris System хоч і набула сучасного інтерфейсу та голосового управління, але зберегла колишній 12-дюймовий дисплей. Підключати смартфон за протоколом Mirror Screen тепер можна через Wi-Fi. Цікаво, що машина час від часу нагадує про свою батьківщину, без попередження на короткий час переводячи мову інтерфейсу мультимедійної системи з обраної англійської на французьку.

Французи не були б французами, якби в дусі класичних моделей концерну не вирішили б поекспериментувати з розташуванням деяких органів управління. Так, клавішам керування склопідйомниками знайшлось місце на трансмісійному тунелі, що дозволило зробити двері тоншими. Зручно, що поруч з селектором КПП є ніша під смартфон – у більшості однокласників його треба класти у підстаканник, якщо не хочеш, щоб гаджет заряджався від безпровідної зарядки.

Крісла можна вважати скоріш м'якими, хоча у дальній дорозі вони показали себе доволі комфортними – у тому числі через вбудований масаж, що активується через інфотеймент, або кнопкою на основі крісла. Задній ряд профільований під двох дорослих, хоча, звичайно, за паспортом машина п'ятимісна.

Цікаво, що інженери змогли зберегти пристойний об'єм багажника для гібридної версії, він становить 555 літрів. Рівень підлоги, ширина, висота та глибина багажника такі ж, як і у неелктрифікованих версій. Під фальшпідлогою, як і раніше, невелика ніша, тільки запасному колесу місця вже не знайшлось.

Технічна сторона кросовера

В основі силової установки лежить бензиновий двигун 1.6 PureTech, що розвиває 200 к.с. та 300 Нм. Він відправляє тягу на передню вісь через восьмиступінчастий "автомат" EAT8. Поруч з ним знайшлось місце 108-сильному електродвигуну, але він в машині не один. Повний привід французькому кросоверу забезпечує другий електромотор – потужністю 112 к.с., що встановлений на задній осі. Комбінована потужність гібридної системи дорівнює 300 к.с.

Цікаво, що на плагін-гібридному кросовері бак для пального трохи менший, ніж у суто бензинових версій, та вміщає 43 літри. Але не варто забувати, що також є й тягова батарея, яка у порівнянні з дорестайловою версією стала більшою на 1 кВт*год і тепер має ємність 14,2 кВт*год. Гібридна версія важча за авто без електричного обладнання приблизно на 300 кг.

Як їде "француз"

Перше, що відчуваєш за кермом гібридного кросовера – це запас тяги, який доступний з самого старту. Саме електрифікована силова установка дозволяє отримувати крутний момент в дуже широкому діапазоні обертів.

З перших кілометрів стає зрозумілим, що логіка роботи гібридної системи націлена на економію та на максимальне використання електротяги. Якщо в літій-іонній батареї є хоч трохи заряду, то автомобіль їхатиме на ньому.

Якщо ж батарея повністю розрядилася, то двигун працюватиме як на рух кросовера, так і на заряд батареї. Тільки в такому випадку початкової спритності від машини чекати не варто, та й витрата бензину суттєво збільшується. Варто розуміти, що без електрики машина легко споживає 10-13 л/100 км залежно від швидкості та трафіку.

Якщо ж тягова батарея заряджена, то машина легко вкладається у 4-6 літрів. Цікаво, що у місті авто споживає менше і більше витрачає батарею. На трасі ж навпаки – частіше залучається ДВЗ та батареї вистачає на довшу відстань, 150-200 км у середньому. Тому завжди варто пам'ятати, що якщо бажаєш отримати рекордні цифри витрати, батарею краще зарядити максимально.

Взагалі, зарядити DS 7 E-Tense можна як від звичайної домашньої розетки, так і від публічної зарядної станції європейського стандарту Type 2. Шкода, що швидкість заряджання від такої станції обмежується параметрами зарядного пристрою автомобіля на позначці у 7,4 кВт за годину. Тижневий досвід експлуатації показав, що на повну зарядку на публічних станціях треба від 2,5 до 3,5 години. При цьому навіть частину заряду можна витрачати відразу, для цього є суто електричний режим. З іншого боку, електрику можна й поберегти завдяки функції E-Save.

Також маршрути, прокладені по дорогам з ямками, показали, що оновлений DS 7 завдяки активній підвісці DS Active Scan Suspension, що аналізує дорожнє покриття попереду автомобіля й автоматично підлаштовується, намагається мінімізовувати розкачку від нерівностей. Але відчувається, що кросовер важкий, і має доволі високий центр тяжіння – це завжди треба враховувати при маневруванні на високій швидкості.

Ціна питання

На українському ринку ціни на плагін-гібридний DS 7 E-Tense починаються з позначки 2 473 040 грн за авто у комплектацію Rivoli. Топова версія Opera, у якій виконаний тестовий автомобіль, дещо дорожча та коштує 2 761 510 грн. Серед її особливостей – панорамний дах, масаж та вентиляція крісел, камера нічного бачення та ін.

Переваги та недоліки DS 7 E-Tense

Основні переваги плагін-гібридного кросовера:

Силова установка, що дозволяє використовувати бензин та електрику

Інформативний проекційний дисплей

Широкий діапазон налаштувань крісел

Відмінна розгінна динаміка

Наявність повного приводу

До недоліків DS 7 E-Tense належать: