Тест-драйв DS7 E-Tense: преимущества и недостатки кроссовера

Полноразмерный кроссовер DS7 Crossback стал символом нового этапа развития премиального французского бренда. В руки журналистам автомобильной редакции попала обновленная версия электрифицированного кроссовера. О том, что изменилось с рестайлингом и об электрических возможностях бензинового авто – в обзоре РБК-Украина.

Меньшее название, больше опций

Кроссовер DS 7 Crossback дебютировал в 2017 году и сразу стал флагманской моделью французского премиального бренда, отколовшегося от материнской компании Citroen в 2014 году. В 2022-м автомобиль пережил обновление. Маркетологи подошли к рестайлингу кардинально даже сократили название, убрав приставку Crossback. Теперь машина называется просто и лаконично – DS 7.

Главные визуальные изменения – снаружи. Так, передняя получила большую и более угловатую радиаторную решетку в духе последних новинок DS – компактного хэтчбека DS 4 и бизнес-седана DS 9, к которому в 2020 году перешла роль флагманской модели.

С обновлением габаритные размеры машин почти не изменились. Только за счет переднего и заднего бамперов новой формы прибавилось 33 мм – и теперь в общей сложности 4593 мм. При этом из-за наклонного капота и широких крыльев к габаритам нужно несколько привыкнуть. Хорошо, что при необходимости можно использовать парк-троники и камеры кругового мониторинга.

Кроме того, фары у обновленного DS 7 стали уже, получили новую матричную светодиодную "начинку", но потеряли эффектный поворотных хрусталиков – этот недостаток должен с лихвой компенсировать новая светодиодная "вуаль" дневных ходовых огней. Адаптивные матричные фары работают очень "нежно" и одновременно эффективно – дорога даже при загруженном трафике все время максимально освещена, и при этом ни одна встречная машина не "мигала" дальним светом. Матричные фары DS Pixel LED Vision состоят из 84 светодиодов и бьют на 380 метров.

Задняя часть французского кроссовера получила новую дверь багажника с интегрированными в них более узкими светодиодными фонарями и надписью DS Automobiles между ними – раньше на этом месте располагалась надпись Crossback. При этом обновлен дизайн колесных дисков.

Снаружи отличить плагин-гибридную модификацию E-Tense от авто только с ДВС можно по лючку зарядки, который расположился по правому борту, симметрично с крышкой горловины бензнобака.

На светлой стороне

Дизайнеры интерьера пытались соединить цифровой мир с аналоговым. По технологии отвечает пара мониторов, а по традиции – прямоугольный хронограф, который при каждом запуске двигателя открывается. Под ним – кнопка запуска авто. Тестовый автомобиль исполнен в топ-версии Opera. Машина имеет обивку кожей наппа толщиной 4 мм, которой покрыты даже карты двери на переднюю панель.

В общем, в салоне – без принципиальных изменений. Новая медиасистема DS Iris System хоть и приобрела современный интерфейс и голосовое управление, но сохранила прежний 12-дюймовый дисплей. Подключать смартфон по протоколу Mirror Screen теперь можно через Wi-Fi. Интересно, что машина время от времени напоминает о своей родине, без предупреждения на короткое время переводя язык интерфейса мультимедийной системы с выбранного английского на французский.

Французы не были бы французами, если бы в духе классических моделей концерна не решили поэкспериментировать с расположением некоторых органов управления. Так, клавишам управления стеклоподъемниками нашлось место на трансмиссионном тоннеле, что позволило сделать дверь тоньше. Удобно, что рядом с селектором КПП есть ниша под смартфон – у большинства одноклассников его нужно класть в подстаканник, если не хочешь, чтобы гаджет заряжался от беспроводной зарядки.

Кресла можно считать скорее мягкими, хотя в дальней дороге они показали себя достаточно комфортными – в том числе из-за встроенного массажа, активируемого через инфотеймент, или кнопкой на основе кресла. Задний ряд профилирован под двух взрослых, хотя, конечно, по паспорту машина пятиместная.

Интересно, что инженеры смогли запечатлеть приличный объем багажника для гибридной версии, он составляет 555 литров. Уровень пола, ширина, высота и глубина багажника такие же, как и у неэлктрифицированных версий. Под фальшполом по-прежнему небольшая ниша, только запасному колесу места уже не нашлось.

Техническая сторона кроссовера

В основе силовой установки лежит бензиновый двигатель 1.6 PureTech, развивающий 200 л.с. и 300 Нм. Он отправляет тягу на переднюю ось через восьмиступенчатый "автомат" EAT8. Рядом с ним нашлось место 108-сильному электродвигателю, но он в машине не один. Полный привод французскому кроссоверу обеспечивает второй электромотор – мощностью 112 л.с., установленный на задней оси. Комбинированная мощность гибридной системы равняется 300 л.с.

Интересно, что на плагин-гибридном кроссовере бак для горючего немного меньше, чем у чисто бензиновых версий, и вмещает 43 литра. Но не стоит забывать, что также есть и тяговая батарея, которая по сравнению с дорестайловой версией стала больше на 1 кВт*ч и теперь имеет емкость 14,2 кВт*ч. Гибридная версия тяжелее автомобиля без электрического оборудования примерно на 300 кг.

Как едет "француз"

Первое, что чувствуешь за рулем гибридного кроссовера – это запас тяги, доступный с самого старта. Именно электрифицированная силовая установка позволяет получать крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

С первых километров становится ясно, что логика работы гибридной системы нацелена на экономию и на максимальное использование электротяги. Если в литий-ионной батарее есть хоть чуть-чуть заряда, то автомобиль будет ехать на нем.

Если батарея полностью разрядилась, то двигатель будет работать как на движение кроссовера, так и на заряд батареи. Только в таком случае начальной ловкости от машины ждать не стоит, да и расход бензина существенно увеличивается. Следует понимать, что без электричества машина легко потребляет 10-13 л/100 км в зависимости от скорости и трафика.

Если же тяговая батарея заряжена, машина легко укладывается в 4-6 литров. Интересно, что в городе авто потребляет меньше и больше тратит батарею. На трассе же наоборот – чаще привлекается ДВС и батареи хватает на более длинное расстояние, 150-200 км в среднем. Поэтому всегда следует помнить, что если желаешь получить рекордные цифры расхода, батарею лучше зарядить максимально.

Вообще зарядить DS 7 E-Tense можно как от обычной домашней розетки, так и от публичной зарядной станции европейского стандарта Type 2. Жаль, что скорость зарядки от такой станции ограничивается параметрами зарядного устройства автомобиля на отметке в 7,4 кВт в час. Недельный опыт эксплуатации показал, что на полную зарядку на публичных станциях нужно от 2,5 до 3,5 часов. При этом даже часть заряда можно тратить сразу, для этого есть чисто электрический режим. Кроме того, электричество можно сохранить благодаря функции E-Save.

Также маршруты, проложенные по дорогам с ямками, показали, что обновленный DS 7 благодаря активной подвеске DS Active Scan Suspension, анализирующей дорожное покрытие впереди автомобиля и автоматически подстраиваемый, пытается минимизировать раскачку от неровностей. Но чувствуется, что кроссовер тяжелый, и достаточно высокий центр тяжести – это всегда нужно учитывать при маневрировании на высокой скорости.

Цена вопроса

На украинском рынке цены на плагин-гибридный DS 7 E-Tense начинаются с отметки 2473040 грн за авто в комплектацию Rivoli. Топовая версия Opera, в которой выполнен тестовый автомобиль, несколько дороже и стоит 2761510 грн. Среди ее особенностей – панорамная крыша, массаж и вентиляция кресел, камера ночного видения и т.д.

Преимущества и недостатки DS 7 E-Tense

Основные преимущества плагин-гибридного кроссовера:

Силовая установка, позволяющая использовать бензин и электричество

Информативный проекционный дисплей

Широкий диапазон настроек кресел

Отличная разгонная динамика

Наличие полного привода

К недостаткам DS 7 E-Tense относятся: