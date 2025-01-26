Тест-драйв Changan CS35 Plus: переваги та недоліки міського кросовера

З цікавими акцентами

Зовнішність героя нашого тесту – це набір модних зараз елементів дизайну. Так, водія зустрічають вузькі денні ходові вогні та відокремлений основний блок фар. Було побоювання, що таке розташування основного світла сприятиме швидкому "запачкуванню", але це можливе лише на брудних зимових дорогах, та й якщо за кимось надто близько їхати. Поки повністю світлодіодні фари чисті, до них немає питань, вони сконцентрованим пучком добре освітлюють дорогу в нічний час.

Задні ліхтарі об'єднані у єдину світлодіодну лінію. Китайські дизайнери також вирішили додати на кузов яскраво-червоні колірні акценти. Це рішення доволі цікаво виглядає на машинах темних кольорів, а от на червоній машині про нього швидко забуваєш.

Заявлений кліренс становить 180 мм. Показник не рекордний, але для подолання більшості міських дорожніх перепон – цілком достатній. Варто лише завжди пам'ятати, що у машини привід виключно на передню вісь.

Загалом, зовнішність авто доволі цікава, до того ж вона не нагадує моделі інших світових автовиробників, що інколи й досі трапляється у китайських марок. Дехто може сплутати логотип бренду з японцями, але загалом машина має трендовий дизайн екстер'єру. У базовій комплектації машина оснащена 17-дюймовими колісними дисками, але герой нашого тесту "взутий" у колеса на 18 дюймів.

Є баланс?

У салоні водія зустрічає велика передня панель, розташований поруч центральний тунель щільно "оточує" тіло, створюючи певне відчуття спорідненості з авто. Звичайно, ніщо ніде не тисне, але й розвалитися у кріслі не виходить. Матеріали обробки дуже непогані, центральна консоль розгорнута до водія. Більшість панелей, що оточують передніх пасажирів покриті м'якими матеріалами, а вже на задньому ряду пластику твердих сортів стає більше.

Але головне, за що хочеться похвалити інженерів з дизайну Changan, так це за здоровий консерватизм. Як і у багатьох конкурентів, у CS35 Plus в салоні встановлено два дисплеї: один відповідає за панель приладів, а інший – 10-дюймовий – за мультімедіа та мікроклімат у салоні.

Для зручності багатьма основними функціями все одно можна керувати аналоговими кнопками на центральній консолі та на кермі, а не шукати їх у глибинах меню мультимедіа. Окрім того, система радує зручним і логічним меню, та й працює спритно, але "кнопку" підігріву лобового скла все ж треба шукати в "глибинах" цифрового меню. У дальній дорозі дещо не вистачало підтримки Apple CarPlay, але у певній мірі допоміг Bluetooth – і треки з телефону послухаєш, і на дзвінок відповіси.

Варто зазначити, що CS35 Plus у топовій комплектації має підігрів сидінь навіть заднього ряду. Щоправда, кліматичні налаштування у холодну пору року інколи треба "ловити" – при встановлених 20 градусах може бути захолодно, а в +21 – вже жарко. Загалом, на другому ряду доволі просторо, хоч і колісна база у 2600 мм не є рекордною. У арсеналі задніх пасажирів – відкидний підлокітник та повітропроводи. Кнопка підігріву сидінь – єдина на весь диван.

Багажний відсік у похідному положенні готовий прийняти понад 400 літрів речей. Якщо ж скласти спинки заднього ряду, то у доступі буде понад 1100 вільних літрів. Під підлогою знайшлось місце для тимчасового запасного колеса.

Неочікувано спритний

Тішить, що Changan CS35 Plus, незважаючи на статус молодшого кросовера в лінійці, тримає марку – бензиновий турбомотор TGDI на 1,4 літра потужністю 150 сил у поєднанні з семиступінчатою роботизованою трансмісією чудово працюють у парі, спритно відгукуючись на педаль акселератора. Хоча нелінійність реакції залежно від її положення все-таки впадає у вічі: іноді здається, ніби 50% динаміки зосереджено на початку ходу педалі.

Потужності двигуна вистачає не тільки у місті, а й на трасі, у різних режимах коробка працює плавно та швидко. Плюс управляється кросовер дуже азартно, чому сприяє добре налаштований адаптивний електропідсилювач і доволі жорстка підвіска, з якої крени в поворотах незначні. У автомобіля є і спортивний режим роботи коробки передач, коли вона триматиме знижену передачу до відсічки, але при цьому і перемикатиметься вже з ривками.

Нерівності провінційного асфальту показали, що підвіска має "стрибучий" характер, але у хорошому значенні цього слова. Шасі пружне і непогано відпрацьовує ями та тріщини асфальту, але не допускає кренів. Хіба що кермо ніби навмисне зроблено менш інформативним, щоб не провокувати водія до їзди в спортивній манері. Можна, але не треба.

Що стосується апетиту, то на трасі при швидкості 120 км/год машина споживає до 7 літрів – 6,7-6,8 л/100 км, залежно від кількості обгонів та різкості роботи з педаллю акселератора. У місті варто розраховувати, що витрата збільшиться приблизно на літр. Цікаво, що автовиробник дозволяє заправляти машину "92-м", але протягом тесту вирішили не економити і заливали "95-й": двигун все ж турбований.

Ціна питання

На українському ринку китайський кросовер Changan CS35 Plus доступний з одним мотором та трансмісією, та у парі комплектацій під назвою Comfort й Luxe. "Комфортна" комплектація оцінена у 752 400 грн. За цю суму автомобілісти отримують круїз-контроль, аудіосистему на 4 динаміка, клімат-контроль, цифрову панель приладів, датчики світла та дощу та ін.

За доплату у 28 800 грн можна отримати машину у виконанні Luxe. Його ключові відмінності – це адаптивний круїз-контроль, система екстреного гальмування, попередження можливого зіткнення при русі вперед, бездротова зарядка смартфона, електропривід водійського крісла тощо.

Переваги та недоліки Changan CS35 Plus

Сильні сторони Changan CS35 Plus

Демократичний цінник

Жвавий характер

Стриманий та "власний" дизайн

Ефективне діодне світло

Недоліки китайського кросовера