Тест-драйв Changan CS35 Plus: преимущества и недостатки городского кроссовера

С интересными акцентами

Внешность героя нашего теста - это набор модных сейчас элементов дизайна. Так, водителя встречают узкие дневные ходовые огни и обособленный основной блок фар. Было опасение, что такое расположение основного света будет способствовать быстрому "запачканию", но это возможно лишь на грязных зимних дорогах, да и если за кем-то слишком близко ехать. Пока полностью светодиодные фары чистые, к ним нет вопросов, они сконцентрированным пучком хорошо освещают дорогу в ночное время.

Задние фонари объединены в единую светодиодную линию. Китайские дизайнеры также решили добавить на кузов ярко-красные цветовые акценты. Это решение довольно интересно смотрится на машинах темных цветов, а вот на красной машине о нем быстро забываешь.

Заявленный клиренс составляет 180 мм. Показатель не рекордный, но для преодоления большинства городских дорожных преград - вполне достаточный. Стоит только всегда помнить, что у машины привод исключительно на переднюю ось.

В общем, внешность авто довольно интересная, к тому же она не напоминает модели других мировых автопроизводителей, что иногда до сих пор случается у китайских марок. Некоторые могут спутать логотип бренда с японцами, но в целом машина имеет трендовый дизайн экстерьера. В базовой комплектации машина оснащена 17-дюймовыми колесными дисками, но герой нашего теста "обут" в колеса на 18 дюймов.

Есть баланс?

В салоне водителя встречает большая передняя панель, расположенный рядом центральный тоннель плотно "окружает" тело, создавая определенное ощущение родства с авто. Конечно, ничто нигде не давит, но и развалиться в кресле не получается. Материалы отделки очень неплохие, центральная консоль развернута к водителю. Большинство панелей, окружающих передних пассажиров покрыты мягкими материалами, а уже на заднем ряду пластика твердых сортов становится больше.

Но главное, за что хочется похвалить инженеров по дизайну Changan, так это за здоровый консерватизм. Как и у многих конкурентов, у CS35 Plus в салоне установлено два дисплея: один отвечает за панель приборов, а другой - 10-дюймовый - за мультимедиа и микроклимат в салоне.

Для удобства многими основными функциями все равно можно управлять аналоговыми кнопками на центральной консоли и на руле, а не искать их в глубинах меню мультимедиа. Кроме того, система радует удобным и логичным меню, да и работает шустро, но "кнопку" подогрева лобового стекла все же надо искать в "глубинах" цифрового меню. В дальней дороге несколько не хватало поддержки Apple CarPlay, но в определенной степени помог Bluetooth - и треки с телефона послушаешь, и на звонок ответишь.

Стоит отметить, что CS35 Plus в топовой комплектации имеет подогрев сидений даже заднего ряда. Правда, климатические настройки в холодное время года иногда надо "ловить" - при установленных 20 градусах может быть холодно, а в +21 - уже жарко. В общем, на втором ряду довольно просторно, хотя и колесная база в 2600 мм не является рекордной. В арсенале задних пассажиров - откидной подлокотник и воздуховоды. Кнопка подогрева сидений - единственная на весь диван.

Багажный отсек в походном положении готов принять более 400 литров вещей. Если же сложить спинки заднего ряда, то в доступе будет более 1100 свободных литров. Под полом нашлось место для временного запасного колеса.

Неожиданно шустрый

Радует, что Changan CS35 Plus, несмотря на статус младшего кроссовера в линейке, держит марку - бензиновый турбомотор TGDI на 1,4 литра мощностью 150 сил в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией отлично работают в паре, ловко отзываясь на педаль акселератора. Хотя нелинейность реакции в зависимости от ее положения все же бросается в глаза: иногда кажется, будто 50% динамики сосредоточено в начале хода педали.

Мощности двигателя хватает не только в городе, но и на трассе, в разных режимах коробка работает плавно и быстро. Плюс управляется кроссовер очень азартно, чему способствует хорошо настроенный адаптивный электроусилитель и довольно жесткая подвеска, с которой крены в поворотах незначительны. У автомобиля есть и спортивный режим работы коробки передач, когда она будет держать пониженную передачу до отсечки, но при этом и переключаться уже с рывками.

Неровности провинциального асфальта показали, что подвеска имеет "прыгучий" характер, но в хорошем смысле этого слова. Шасси упругое и неплохо отрабатывает ямы и трещины асфальта, но не допускает кренов. Разве что руль будто нарочно сделан менее информативным, чтобы не провоцировать водителя к езде в спортивной манере. Можно, но не надо.

Что касается аппетита, то на трассе при скорости 120 км/ч машина потребляет до 7 литров - 6,7-6,8 л/100 км, в зависимости от количества обгонов и резкости работы с педалью акселератора. В городе стоит рассчитывать, что расход увеличится примерно на литр. Интересно, что автопроизводитель разрешает заправлять машину "92-м", но в течение теста решили не экономить и заливали "95-й": двигатель все же турбированный.

Цена вопроса

На украинском рынке китайский кроссовер Changan CS35 Plus доступен с одним мотором и трансмиссией, и в паре комплектаций под названием Comfort и Luxe. "Комфортная" комплектация оценена в 752 400 грн. За эту сумму автомобилисты получают круиз-контроль, аудиосистему на 4 динамика, климат-контроль, цифровую панель приборов, датчики света и дождя и др.

За доплату в 28 800 грн можно получить машину в исполнении Luxe. Его ключевые отличия - это адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, предупреждение возможного столкновения при движении вперед, беспроводная зарядка смартфона, электропривод водительского кресла и т.д.

Преимущества и недостатки Changan CS35 Plus

Сильные стороны Changan CS35 Plus

Демократичный ценник

Живой характер

Сдержанный и "собственный" дизайн

Эффективный диодный свет

Недостатки китайского кроссовера