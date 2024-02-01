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Тесля року. Форвард "Ліверпуля" встановив унікальний антирекорд АПЛ

Ліверпуль, Четвер 01 лютого 2024 12:59
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Тесля року. Форвард "Ліверпуля" встановив унікальний антирекорд АПЛ Фото: Дарвін Нуньєс зіткнувся з неабияким невезінням (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс примудрився встановити досягнення зі знаком "-" у протистоянні з лондонським "Челсі" в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Sports.

24-річний уругваєць вийшов у старті "червоних" і провів на полі всі 90 хвилин. Його виступ ознаменувався катастрофічним нефартом.

Нуньєс за один матч виконав 11 ударів і 4 (!) рази поцілив у каркас воріт "синіх". Зокрема, форвард влучив у стійку при виконанні одинадцятиметрового. Такий результат став антирекордом від часу початку збору подібної статистики (сезон 2003/04).

Уругвайський нападник залишається лідером Прем'єр-ліги за кількістю влучань у стійки, поперечини та хрестовини в нинішньому сезоні. Загалом Нуньєс 7 разів відправив м'яч у каркас воріт. Він удвічі випереджає найближчих переслідувачів.

Утім, у протистоянні з "Челсі" знайшовся і позитив для форварда. На 79-й хвилині Нуньєс виконав простріл із лівого флангу, який ефектним ударом завершив Діас. Так "Ліверпуль" оформив четвертий м'яч і здобув розгромну перемогу над лондонцями (4:1).

До слова, співак Роббі Вільямс став президентом "Порт Вейла" з Ліги 1.

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