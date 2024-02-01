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Плотник года. Форвард "Ливерпуля" установил уникальный антирекорд АПЛ

Ливерпуль, Четверг 01 февраля 2024 12:59
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Плотник года. Форвард "Ливерпуля" установил уникальный антирекорд АПЛ Фото: Дарвин Нуньес столкнулся с незаурядным невезением (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес умудрился установить достижение со знаком "-" в противостоянии с лондонским "Челси" в чемпионате Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.

24-летний уругваец вышел в старте "красных" и провел на поле все 90 минут. Его выступление ознаменовалось катастрофическим нефартом.

Нуньес за один матч выполнил 11 ударов и 4 (!) раза попал в каркас ворот "синих". В частности, форвард попал в штангу при исполнении одиннадцатиметрового. Такой результат стал антирекордом с момента начала сбора подобной статистики (сезон 2003/04).

Уругвайский нападающий остается лидером Премьер-лиги по количеству попаданий в штанги, перекладины и крестовины в нынешнем сезоне. В общей сложности Нуньес 7 раз отправил мяч в каркас ворот. Он вдвое опережает ближайших преследователей.

Впрочем, в противостоянии с "Челси" нашелся и позитив для форварда. На 79-й минуте Нуньес выполнил прострел с левого фланга, который эффектным ударом завершил Диас. Так "Ливерпуль" оформил четвертый мяч и одержал разгромную победу над лондонцами (4:1).

К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.

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