Плотник года. Форвард "Ливерпуля" установил уникальный антирекорд АПЛ
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес умудрился установить достижение со знаком "-" в противостоянии с лондонским "Челси" в чемпионате Англии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Sports.
24-летний уругваец вышел в старте "красных" и провел на поле все 90 минут. Его выступление ознаменовалось катастрофическим нефартом.
Нуньес за один матч выполнил 11 ударов и 4 (!) раза попал в каркас ворот "синих". В частности, форвард попал в штангу при исполнении одиннадцатиметрового. Такой результат стал антирекордом с момента начала сбора подобной статистики (сезон 2003/04).
Уругвайский нападающий остается лидером Премьер-лиги по количеству попаданий в штанги, перекладины и крестовины в нынешнем сезоне. В общей сложности Нуньес 7 раз отправил мяч в каркас ворот. Он вдвое опережает ближайших преследователей.
Впрочем, в противостоянии с "Челси" нашелся и позитив для форварда. На 79-й минуте Нуньес выполнил прострел с левого фланга, который эффектным ударом завершил Диас. Так "Ливерпуль" оформил четвертый мяч и одержал разгромную победу над лондонцами (4:1).
4 - Darwin Núñez has now become the first player on record (since 2003-04) to hit the woodwork four times in a single Premier League match. Carpenter. #LIVCHE https://t.co/PGOjrQOUXh— OptaJoe (@OptaJoe) January 31, 2024
К слову, певец Робби Уильямс стал президентом "Порт Вейла" из Лиги 1.
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