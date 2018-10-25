Tesla впервые за два года получила прибыль

Иллюстративное фото (tesla.com)

Компания в III квартале 2018 получила 312 млн долларов прибыли

Американский производитель электромобилей Tesla в III квартале 2018 впервые за два года получил прибыль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что о прибыли в письме инвесторам сообщил основатель компании Илон Маск. В частности, в III квартале прибыль компании составила 312 млн долларов, выручка составила 6,8 млрд долларов.

По словам Маска, III квартал 2018 года является "действительно историческим" для Tesla. В то же время, по данным CNBC, скорость производства автомобилей Tesla Model 3 в этот период снизилась более чем на 30%. Также сообщается, что после сообщений о прибыли акции выросли на 9,74% и торговались по 316 долларов за штуку.

Напомним, ранее сообщалось, что Tesla получила рекордный убыток в I квартале 2018. В частности, за отчетный период компания потеряла 709 млн долларов. Однако убытки в следующем квартале побили рекорд и составили 717,5 млн долларов.

В октябре сообщение Илона Маска в Twitter, в котором он высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США, вызвало падение акций Tesla.