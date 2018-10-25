Tesla вперше за два роки отримала прибуток

Ілюстративне фото (tesla.com)

Компанія в III кварталі 2018 отримала 312 млн доларів прибутку

Американський виробник електромобілів Tesla в III кварталі 2018 вперше за два роки отримав прибуток. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що про прибуток у листі інвесторам повідомив засновник компанії Ілон Маск. Зокрема, в III кварталі прибуток компанії склав 312 млн доларів, виручка склала 6,8 млрд доларів.

За словами Маска, III квартал 2018 року є "справді історичним" для Tesla. В той же час, за даними CNBC, швидкість виробництва автомобілів Tesla Model 3 в цей період знизилася більш ніж на 30%. Також повідомляється, що після повідомлень про прибуток акції виросли на 9,74% і торгувалися по 316 доларів за штуку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Tesla отримала рекордний збиток в I кварталі 2018. Зокрема, за звітний період компанія втратила 709 млн доларів. Однак збитки в наступному кварталі побили рекорд і склали 717,5 млн доларів.

У жовтні повідомлення Ілона Маска в Twitter, у якому він висміяв Комісію з цінних паперів і бірж США, викликало падіння акцій Tesla.