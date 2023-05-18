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Tesla веде переговори про будівництво заводу в Індії

Фото: Tesla може побудувати завод в Індії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилась знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%, про що просила компанія Ілона Маска. Індія хотіла, щоб автовиробник створював транспортні засоби на території країни, але Tesla хотіла спочатку перевірити ринок за допомогою імпорту, і тоді домовленості зайшли в глухий кут.

Зазначається, що у приватних переговорах Tesla запропонувала Індії створити нову фабрику, хоча й без уточнення місця чи розміру інвестицій. Старші керівники компанії цього тижня відвідають Індію, де зустрінуться з урядом, щоб обговорити місцеві джерела запчастин та інші питання пов'язані з виробництвом електрокарів.

Також, Ілон Маск і його компанії Tesla розпочали будівництво найбільшого літієвого нафтопереробного заводу в Техасі.

Раніше ми писали, Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв'язку з цим розраховує отримати значний прибуток.

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TeslaАвтомобільний ринок