Tesla веде переговори про будівництво заводу в Індії

Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилась знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%, про що просила компанія Ілона Маска. Індія хотіла, щоб автовиробник створював транспортні засоби на території країни, але Tesla хотіла спочатку перевірити ринок за допомогою імпорту, і тоді домовленості зайшли в глухий кут.

Зазначається, що у приватних переговорах Tesla запропонувала Індії створити нову фабрику, хоча й без уточнення місця чи розміру інвестицій. Старші керівники компанії цього тижня відвідають Індію, де зустрінуться з урядом, щоб обговорити місцеві джерела запчастин та інші питання пов'язані з виробництвом електрокарів.