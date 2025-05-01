Tesla спростувала повідомлення Wall Street Journal про можливу відставку Маска

Газета Wall Street Journal повідомила, що близько місяця тому рада директорів Tesla почала консультації з кількома рекрутинговими компаніями щодо можливого наступника Маска.

Маск і Денхолм: заява на захист

Денхолм заявила, що цей матеріал - "абсолютна брехня", підкресливши, що рада повністю впевнена у здатності Маска продовжувати реалізацію "амбітного плану зростання" компанії. Сам Маск також назвав статтю "навмисно неправдивою".

Минулого тижня Маск заявив, що істотно скоротить час, який він приділяє адміністрації Трампа, щоб зосередитися на управлінні Tesla.

Політика, держслужба і тривога інвесторів

Керівництво Маска в Департамент ефективності уряду (Department of Government Efficiency - DOGE), де він проводить скорочення федерального апарату, стало одним із найбільш спірних елементів президентства Трампа. Його відстороненість від справ Tesla викликала додаткове занепокоєння серед інвесторів, особливо на тлі зниження продажів застарілої лінійки електромобілів.

Прихильність Маска вкрай правим силам у Європі призвела до акцій протесту проти нього і компанії, а також до випадків вандалізму в автосалонах і на зарядних станціях Tesla у США і Європі.

Рада просить Маска зосередитися на Tesla

За даними WSJ, члени ради директорів особисто зустрілися з Маском і попросили його публічно заявити про намір проводити більше часу в Tesla.

Однак, як повідомляє видання, неясно, чи знав сам Маск - який теж входить до складу ради - про можливі плани з пошуку наступника. Також неясно, чи вплинули його обіцянки більше часу присвячувати Tesla на перебіг цих процесів.

Майбутнє Tesla і стратегія Маска

Як зазначає Reuters, Tesla перебуває на переломному етапі. На тлі зростаючої глобальної конкуренції Маск відійшов від колишньої обіцянки створити нову бюджетну платформу для електромобілів. Замість цього він робить акцент на безпілотні таксі та гуманоїдних роботах, позиціонуючи Tesla як компанію у сфері штучного інтелекту і робототехніки, а не просто автовиробника.

Велика частина ринкової вартості компанії базується саме на цьому баченні. Деякі інвестори вважають, що підтримка Трампа допоможе реалізувати його. Минулого тижня федеральні регулятори спростили правила випробування автономного транспорту, що викликало зростання акцій Tesla.

Спроби ради заспокоїти інвесторів

За даними WSJ, деякі члени ради директорів Tesla, включно зі співзасновником Джей Бі Страубелом, почали зустрічі з великими інвесторами, щоб переконати їх у стабільності управління компанією.

Активісти-інвестори давно звинувачують раду директорів Tesla у відсутності незалежності та нездатності контролювати дії Маска.