Маск скоротить час роботи в адміністрації Трампа через обвал доходів Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск має намір значно скоротити час на керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE) президента Дональда Трампа починаючи з травня. Акції Tesla впали більш ніж на 40% цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Під час презентації результатів роботи Tesla Маск заявив, що продовжить підтримувати президента за допомогою DOGE, "щоб переконатися, що розтрати і шахрайство, які ми припиняємо, не повернуться з новою силою".

Витративши майже 300 млн доларів на кампанію 2024 року, щоб допомогти повернути Трампа в Білий дім, Маск створив DOGE і приєднався до адміністрації з місією радикально скоротити розміри і можливості федерального уряду.

Він сказав, що продовжить приділяти "день або два на тиждень" державним питанням "доти, доки президент цього бажатиме".

Проблеми Tesla

Коментар Маска пролунав після того, як його компанія повідомила про розчаровуючі результати за перший квартал, включно з падінням виручки на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року і падінням чистого прибутку на 71%.

Крім проблем, з якими вже зіткнулася компанія, як-от конкуренція з боку Китаю і старіючий парк електромобілів, Tesla нещодавно зіткнулася з протестами у США та Європі, а також зі шкодою для бренду через зв'язки Маска з Трампом і його підтримку вкрай правої партії Німеччини "Альтернатива для Німеччини".

"Протести, які ви там побачите, вони дуже організовані", - сказав Маск. Він заявив, не наводячи доказів, що деякі люди, ймовірно, протестують, "тому що вони отримують шахрайські гроші" або є "одержувачами марнотратної щедрості".

Департамент Маска

На своєму сайті DOGE безпідставно стверджує, що його скорочення призвели до економії в розмірі 160 млрд доларів. Однак оцінки Маска щодо економії були оскаржені, і DOGE видалила деякі з найбільших передбачуваних економій.

За той самий період Tesla втратила близько 600 млрд доларів ринкової капіталізації.

DOGE також провів скорочення в агентствах, відповідальних за нагляд над його компаніями. До них належать SEC, Федеральне управління цивільної авіації та Національне управління безпеки дорожнього руху.

На початку лютого Білий дім заявив, що Маск обіймає посаду "спеціального державного службовця", до якої висувається менше вимог щодо розкриття інформації про конфлікт інтересів та етичних норм.

Міністерство юстиції заявляє, що ця посада призначена для тих, хто буде працювати в уряді не більше 130 днів на рік. Цей термін закінчується наприкінці травня.

За даними Associated Press, скорочення робочих місць через DOGE відбулися в усіх урядових установах, включно з Податковою службою, Службою національних парків, Бюро фінансового захисту споживачів, а також міністерствами сільського господарства, освіти, енергетики, охорони здоров'я та соціальних служб, внутрішньої безпеки та у справах ветеранів.

За словами співробітників агентства, у лютому співробітники DOGE вигнали високопоставлених чиновників Департаменту освіти з їхніх кабінетів, переставили меблі і встановили машини з білим шумом, щоб заглушити їхні голоси. Сенатори США висловили стурбованість тим, що DOGE, можливо, отримав доступ до даних про федеральні студентські кредити десятків мільйонів позичальників.

Також у лютому адміністрація Трампа заявила, що USAID припинить своє існування як незалежна агенція і перейде в підпорядкування Держдепартаменту.