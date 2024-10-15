Tesla показала безпілотне таксі: скільки коштує та коли запрацює

Працездатні автомобілі-безпілотники комерційного призначення з’явилися не сьогодні, і навіть не один рік тому. Але новинки від "Тесла" привертають найбільше уваги, оскільки всі її попередні автомобільні проекти добре відомі і здебільшого успішні – або як мінімум, гучні в плані обговорення.

Що це буде

Голова компанії Tesla, підприємець та інженер Ілон Маск днями презентував прототипи двох своїх чергових новинок: роботизоване таксі Cybercab та безпілотний фургон Robovan. Так, це дійсно транспортні засоби, в яких зовсім не буде керма і педалей, та й робочого місця водія взагалі не буде.

Друга вражаюча новина з тієї каліфорнійської презентації на Warner Bros. Studios у тому, що ті роботаксі немов будуть у 10 – 20 разів безпечнішими за керовані авто. В це можна повірити, але навряд чи такий наднизький рівень аварійності машини-роботи будуть демонструвати з перших днів експлуатації.

Попри радикальну відмову від деяких принципових атрибутів авто, обидві безпілотні машини зберегли традиційний форм-фактор: таксі Cybercab має вигляд типового двомісного спорткупе, а Robovan екстер'єром нагадує бусик безкапотного компонування. Його просторий салон розраховано на 12 – 20 осіб, і при тому він трансформується для перевезення вантажів.

Природньо, що обидві машини мають електричний привод. Про запас ходу поки що не повідомляється, але у Tesla з цим давно немає проблем. Проте відомо, що обидві безпілотні новинки будуть заряджатись за бездротовою технологією – тобто максимально зручно для того, хто ним керує – тобто, для робота-пілота.

Зі слів самого Маска, ціна безпілотного електромобіля-таксі Cybercab складатиме 30 тисяч доларів, що недорого для такого транспорту. Певно, безпілотний бус теж буде недорогим, адже за розрахунками компанії, пасажирам поїздки на таких роботах будуть обходитись дешевше, ніж на традиційних автобусах – порядку 20 центів за кілометр.

Коли запрацює роботаксі

Конкретики про запуск роботаксі і фургона у комерційну експлуатацію поки що не проголосили. Але з повідомлень на згаданій презентації виходить, що якщо все піде по плану, вже 2025 року на дорогах Техасу та Каліфорнії запрацює перший громадський сервіс машин-безпілотників. Але неначе це будуть не новітні Cybercab’и, а Model 3 і Model Y, яких власники відпускатимуть "на вільні хліба" – щоби машини таксували в ті години, коли їм самим їхні "Тесли" не потрібні.

Сумніви інвесторів Tesla

Між тим аналітики інвест-ринку повідомляють про падіння акцій компанії відразу після презентації новинок – немов через те, що очікування інвесторів щодо їх характеристик не виправдались. Мовляв, там повідомили мало подробиць і озвучили забагато планів. Воно може і так, але для Tesla такі гойдалки з акціями від презентації до презентації взагалі типові. При тому що с початку 2024 року акції компанії зростали на фоні очікувань від презентації Cybercab і Robovan.