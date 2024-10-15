Tesla показала беспилотное такси: сколько стоит и когда заработает

Работоспособные автомобили-беспилотники коммерческого назначения появились не сегодня, и даже не год назад. Но новинки от "Тесла" привлекают больше внимания, поскольку все ее предыдущие автомобильные проекты хорошо известны и в большинстве своем успешны – или как минимум, громкие в плане обсуждения.

Что это будет

Глава компании Tesla, предприниматель и инженер Илон Маск на днях представил прототипы двух своих очередных новинок: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan. Да, это действительно транспортные средства, в которых совсем не будет руля и педалей, да и рабочего места водителя вообще не будет.

Вторая поразительная новость из той калифорнийской презентации на Warner Bros. Studios в том, что эти роботы словно будут в 10 – 20 раз безопаснее управляемых авто. В это можно поверить, но вряд ли такой сверхнизкий уровень аварийности машины-работы будут демонстрироваться с первых дней эксплуатации.

Несмотря на радикальный отказ от некоторых принципиальных атрибутов авто, обе беспилотные машины сохранили традиционный форм-фактор: такси Cybercab выглядит типично двухместного спорткупе, а Robovan экстерьером напоминает бусик бескапотной компоновки. Его просторный салон рассчитан на 12 – 20 человек, и при этом трансформируется для перевозки грузов.

Естественно, что обе машины имеют электрический привод. О запасе хода пока не сообщается, но у Tesla с этим давно нет проблем. Однако известно, что обе беспилотные новинки будут заряжаться по беспроводной технологии – то есть максимально удобно для того, кто им управляет – то есть для робота-пилота.

По словам Маска, цена беспилотного электромобиля-такси Cybercab будет составлять 30 тысяч долларов, что недорого для такого транспорта. Наверное, беспилотный бус тоже будет недорогим, ведь по расчетам компании пассажирам поездки на таких работах будут обходиться дешевле, чем на традиционных автобусах – порядка 20 центов за километр.

Когда заработает работакси

Конкретики о запуске роботокси и фургона в коммерческую эксплуатацию пока не провозгласили. Но из сообщений на этой презентации следует, что если все пойдет по плану, уже в 2025 году на дорогах Техаса и Калифорнии заработает первый общественный сервис машин-беспилотников. Но как будто это будут не новейшие Cybercab'ы, а Model 3 и Model Y, которых владельцы будут отпускать "на свободные хлеба" – чтобы машины таксировали в те часы, когда им самим их "Теслы" не нужны.

Сомнения инвесторов Tesla

Между тем аналитики инвест-рынка сообщают о падении акций компании сразу после презентации новинок – словно из-за того, что ожидания инвесторов по поводу их характеристик не оправдались. Мол, там сообщили мало подробностей и озвучили слишком много планов. Оно может и так, но для Tesla такие качели с акциями от презентации к презентации вообще типичны. При том, что с начала 2024 года акции компании росли на фоне ожиданий от презентации Cybercab и Robovan.