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Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 год

Автор: Сергей Пышкин

Tesla, принадлежащая предпринимателю и изобретателю Илону Маску, перенесла начало производства электрокара Cybertruck на следующий год. В марте текущего года компания заявила о более миллиона предзаказов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Electrek.

В 2019 году Tesla обещала начать производство электрического пикапа уже в конце 2021 года, впрочем, на официальном сайте компании появилась информация о том, что выход электрокара на рынок состоится уже в 2022 году.

Точной даты по началу производства пока нет. По состоянию на март 2021 года, Tesla получила более миллиона предзаказов.

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TeslaИлон Маск