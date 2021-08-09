Tesla перенесла производство Cybertruck на 2022 год

Tesla, принадлежащая предпринимателю и изобретателю Илону Маску, перенесла начало производства электрокара Cybertruck на следующий год. В марте текущего года компания заявила о более миллиона предзаказов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Electrek .

В 2019 году Tesla обещала начать производство электрического пикапа уже в конце 2021 года, впрочем, на официальном сайте компании появилась информация о том, что выход электрокара на рынок состоится уже в 2022 году.

Точной даты по началу производства пока нет. По состоянию на март 2021 года, Tesla получила более миллиона предзаказов.