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Tesla отзывает почти полмиллиона электромобилей: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Tesla объявила о масштабной отзывной компании. Она коснется более 475 тысяч электромобилей Model 3 и Model S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), отзыв автомобилей Tesla связан камерой заднего вида, багажником и капотом. Решение проблем затронет модели Model 3 и Model S, выпущенные с 2014 по 2021 года.

Агентство не смогло связаться с Tesla для получения комментариев. В NHTSA уточнили, что проблемы с камерой заднего вида увеличивает риск столкновения.

Напомним, в декабре Tesla остановила продажи Model S и Model X за пределами США и Канады.

Отметим, в начале декабря Tesla отозвала на ремонт более 20 тысяч электрических кроссоверов Model Y.

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электромобилиСоединенные Штаты АмерикиTesla